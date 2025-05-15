桃園勞軍官兵前進樂天棒球場 桃猿火力全開大勝龍頭統一獅

2020年獲U15世界盃女壘冠軍的邱涵目前是21砲指部醫務兵，擔任開球嘉賓。（記者黃政嘉攝）

2025/05/15 00:17

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市政府14日晚上在樂天棒球場舉辦端午勞軍活動，結合職棒賽事設計主題日「桃園勞軍：役男限定日」，邀請124名國軍官兵觀賞球賽，感謝國軍弟兄在節慶期間堅守崗位、守護家園，也藉此讓更多人接觸到健康的棒球運動。

市府邀請陸軍司令部及6個國軍部隊菁英官兵進場看球，副市長蘇俊賓賽前致贈加菜金，與官兵應景趣味問答。曾獲2020年U15世界盃女壘冠軍的21砲指部醫務兵邱涵為比賽開球，樂天桃猿吳桀睿接捕，象徵年輕世代勇敢投身軍旅。

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這場球賽樂天桃猿主場迎戰統一獅，先發投手威能帝6局無失分，捕手張閔勛打出3安打、3打點，10:1大勝戰績排名第一的統一獅。

蘇俊賓說，國軍官兵平時肩負國土防衛、戰備整訓、災防應變等重要任務，辛勞不容忽視，市府持續與國防部及各地方部隊緊密合作，提供退除役官兵照顧、青年役男關懷等面向最堅實的支持，成為國軍最可靠的後盾。

民政局指出，考量多數國軍官兵為年輕族群，市府於端午節前夕邀請國軍弟兄觀賞在地體育賽事，享受運動文化與交流互動的樂趣，市府將持續與國防部及地方部隊保持密切合作，提升役男照顧、災防應變與退除役官兵福利等措施。

桃園市政府邀請陸軍司令部及6個國軍部隊菁英官兵到桃猿主場看中職球賽。（記者黃政嘉攝）

桃園市政府在樂天棒球場舉辦端午勞軍活動，結合職棒賽事設計主題日「桃園勞軍：役男限定日」，首度邀124名國軍官兵觀賞球賽。（記者黃政嘉攝）

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