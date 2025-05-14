進去先來三振舞？ 這間超商突改名「李珠珢限定店」 吸上千網友朝聖

新莊棒球場旁的全家便利商店「新莊華運店，最近悄悄更換招牌，變成「李珠珢限定店」。（左圖資料照、右圖翻攝自「路上觀察學院」）

2025/05/14 23:56

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕韓籍「AI女神」李珠珢自加盟富邦Angels後話題不斷，近日有網友發現，新莊棒球場竟然有間「李珠珢限定店」超商，引發網友熱議。

一名網友14日在臉書社團「路上觀察學院」PO照，表示位於新莊棒球場旁的全家便利商店「新莊華運店」，最近悄悄更換招牌，變成「李珠珢限定店」，讓原PO笑虧：「老闆把店名改成這樣，最好是有經過老闆娘同意喔！」

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其實在此之前，李珠珢到臨江街夜市逛街，曾在全家通和店內親筆簽海報，結果該店的Google地圖，被粉絲改為「李珠珢簽名店」，足見AI女神在台高人氣。

網友紛紛表示，「所以進去買東西都要來段三振舞嗎？」、「是可以自己隨便取的嗎？」、「也沒有經過我這個老公同意啊」、「確定老闆一定是男的？」、「說不定老闆娘自稱新莊李珠珢」、「珠珠寶貝的店」、「總公司同意才奇怪吧！」

雖然李珠珢有替全家代言礦泉水，但目前並不清楚「李珠珢限定店」是否有經過官方同意。不過全家過去曾說明，總部並沒有規定店名必須是地名開頭，店名多數是由加盟店主提出，並與總部討論後所決定。

新莊棒球場旁的全家便利商店「新莊華運店更換招牌，變成「李珠珢限定店」。（圖翻攝自臉書社團「路上觀察學院」）

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