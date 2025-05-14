桃園新屋後湖溪親水園區清淤 水上活動明年可望營運

永安漁港北岸堤頂自行車道串聯及週邊景觀工程預計今年第四季完工，明年開幕營運，規劃提供獨木舟、輕艇、立式划槳等水上活動。（大日開發公司提供）

2025/05/14 22:33

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市政府為在新屋區永安漁港推廣水上活動，前年在北岸的後湖溪親水園區先完成第一期工程建置碼頭，今年3月再進行2期清淤及週邊景觀工程，市府海岸及資源循環工程處長呂明錡表示，預計今年第4季完工後，營運團隊先試營運，待東北季風過後，明年4、5月正式營運。

呂明錡表示，過去規劃在永安海螺文化體驗園區右側的後湖溪推動水上活動，以增加觀光亮點，不過後湖溪因屬斷頭河，沒有水源補充，只能靠潮汐交換水，淤積嚴重，今年發包「永安漁港北岸堤頂自行車道串聯及週邊景觀工程」，包括地坪打除、河道清淤等，目前正在施作，進度約10％。

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海資處總工程司林錫聰表示，前年6月完成的1期工程，包括碼頭的水岸步道及平台建置，湖畔小屋未來供業者做水上活動的營運據點，而今年3月3日開工的2期工程，規劃後湖溪河道清淤3800立方公尺、336公尺堤岸拆除鋪設廣場，及600公尺單車道鋪面更新、危橋拆除及墩柱美化、敲除老舊公廁，蓋新淋浴設施及停車場，透過清淤讓河道至少水深80公分，完工後，串連原有堤頂自行車道路線，活化在地觀光。

大日開發公司負責水上活動營運，總經理高嘉楠表示，明年開幕營運時，提供獨木舟、輕艇、SUP（立式划槳）等水上活動，結合生態觀光導覽，增加民眾貼近水域的休閒機會，後湖溪屬內河道，只要水位允許，全年皆宜水域活動，搭配北岸的桃園青年體驗學習園區，方便民眾在永安漁港地區做水、陸域遊程規劃。

施工的鼎燁營造公司總經理楊縈杰表示，後湖溪全長1.3公里，下游為淡水、海水交會地帶，清淤範圍的河道至出海口長度近900多公尺，遇漲潮倒灌須做擋抽排水處理，清淤工程5月進行，天氣允許下，約需3個月時間完工。

後湖溪河道規劃清淤3800立方公尺，讓河道水位至少深80公分，以利水上活動進行。（記者黃政嘉攝）

三三六公尺堤岸拆除鋪設廣場，方便民眾進出碼頭。（記者黃政嘉攝）

六○○公尺單車道鋪面更新優化。（記者黃政嘉攝）

後湖溪親水園區單車道更新優化模擬圖。（桃市府海岸及資源循環工程處提供）

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