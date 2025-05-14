驚悚照片曝光！奇萊「山獸神」遭殘忍獵殺 疑一槍爆頭山友氣炸

山友發現一頭雄性水鹿疑遭盜獵殘忍殺害。（圖翻攝自靠北登山大小事）

2025/05/14 23:23

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮奇萊山主峰時常有台灣水鹿出沒，被山友譽為「奇萊神獸」，也因山友拍到水鹿現蹤的照片，背景常有山嵐繚繞，畫面猶如仙境，不少人稱就像宮崎駿動畫電影《魔法公主》中的「山獸神」。不過，近日有山友發現一頭雄性水鹿疑遭盜獵殘忍殺害，照片曝光氣炸大批山友。

一位山友今天（14日）在臉書社團「靠北登山大小事」PO照，表示在奇萊稜線山屋附近，發現一頭雄性水鹿屍體，頭部有明顯彈孔，鹿茸斷裂處平整，疑遭一槍爆頭後，人為鋸斷其鹿角。原PO氣憤地說：「要鹿茸壯陽去中藥房買就有，幹嘛對奇萊神獸下毒手，可惡到極點！」

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該貼文曝光後引發數千名山友關注，「為什麼上山的人可以帶槍！幫高調」、「真的可惡至極」、「真的很傷心，這隻搞不好是我前二週遇到三隻公的裡面一隻……要鹿茸去買人工飼養的不就好了嗎」、「看了好難過，自私的人類讓這頭山獸神失去寶貴生命……」、「有這一隻肯定還有其他慘遭毒手的，盜獵者下地獄去吧！」、「好心痛，絕對要嚴懲」。

太魯閣國家公園管理處也在該貼文底下留言表示，想與原PO接洽，據悉太管處已通報保安警察第七總隊第九大隊查緝非法盜獵。太管處表示，若經查屬非法盜獵，將依《國家公園法》第13條規定辦理，最高可處新台幣3000元罰鍰。另如涉及保育類野生動物之獵捕行為，將可依《野生動物保育法》第41條第1項規定，處6月以上5年以下有期徒刑，並得併科新台幣20萬元以上100萬元以下罰金。

台灣水鹿為台灣特有亞種，主要棲息於海拔1000公尺以上的中高海拔原始森林，目前主要分布在中央山脈及花東山區。雖然民間有一定規模的飼養族群，但野外族群相對稀少。過去因棲地破壞及狩獵壓力，導致族群數量大幅減少，曾被列為保育類野生動物，近年來由於生存壓力減輕，族群數量呈現回升趨勢，但仍屬於政府公告的「其他應予保育之野生動物」。

遭殘忍獵殺的水鹿頭部有彈孔（圖翻攝自靠北登山大小事）

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