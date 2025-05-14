建構行人安全網 台南六甲國小通學步道改善完工

台南市六甲國小周邊步道改善完工，提升學童、民眾通行安全。（公所提供）

2025/05/14 21:49

〔記者楊金城／台南報導〕台南市六甲國小周邊步道320公尺長，最近改善完工，提升學童、民眾通行安全，包括林鳳營火車站前、六甲國中、嘉南國小的通學步道都完成改善，建構步道安全網。

六甲國小周邊通學步道，因樹木浮根問題，導致多處步道不平整，影響學生及民眾通行安全，六甲區公所今天（14日）指出，經爭取到營建署前瞻計畫補助通學步道鋪面更新、路口人形號誌和行人庇護島增設，提升行人通行的安全。

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台南市長黃偉哲指出，六甲國小通學步道完工，可提供尖峰時段學童上下學之交通安全保障，改善行人無障礙步行環境，並營造友善、舒適之社區通行步道與休憩空間，持續打造台南以人為本的友善幸福城市。

六甲區長陳啓榮表示，近年為提升行人通行安全，已在林鳳營火車站前（總經費1051萬，長度600公尺）、六甲國中（總經費950萬，長度200公尺）、嘉南國小（總經費1200萬，長度600公尺）及六甲國小（總經費900萬，長度320公尺）周邊均建置完成人行道工程，除大幅提升行人通行的安全性外，亦可串聯六甲周邊觀光景點。

六甲國小通學步道鋪面完成改善。（六甲公所提供）

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