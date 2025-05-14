從鴨肉崩盤到爆紅美食 大城鴨農翻身靠這味

彰化大城養鴨戶蔡憲章，歷經鴨肉價格崩盤的低潮，研發出以鴨胸與鴨腿肉調配製成的「鴨肉香腸」，成功翻轉人生。（記者陳冠備攝）

2025/05/14 21:49

〔記者陳冠備／彰化報導〕香腸是台灣家喻戶曉的美食，但你吃過用鴨肉製成的香腸嗎？彰化縣大城鄉養鴨戶蔡憲章，歷經鴨肉價格崩盤的低潮後轉型自創加工品牌，研發出以鴨胸與鴨腿肉調配製成的「鴨肉香腸」，成功翻轉人生，也讓這款獨具風味的產品，成為彰化地方最受歡迎的特色伴手禮之一。

大城鄉是全台養殖鴨、鵝數量最多的鄉鎮之一，蔡憲章家族三代從事鴨鵝養殖，風光一時，直至20多年前鴨肉崩盤，一度面臨血本無歸的窘境，為了突破困境，他決定另闢蹊徑，投入鴨肉加工產品的研發，近年又推出首創的「鴨肉香腸」，獨特的香腸口味，果然一炮而紅。

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蔡憲章說，台灣人喜歡吃香腸，連送禮也是，不過都是豬肉為主，他認為如果有新的肉品口味，應該有市場，於是利用鴨胸與鴨腿肉依黃金比例調配，歷經2年試驗，終於做出口感Q彈、油脂低、風味獨特的鴨肉香腸。

蔡憲章表示，與傳統豬肉香腸相比，鴨肉香腸吃起來更清爽、不膩口，適合健康飲食族群，所以產品一推出就引起熱烈回響，不僅吸引許多老顧客回購，更成為熱門網購的宅配商品。

大城鄉長陳玉照表示，蔡憲章用創新思維與在地資源結合，打造出具市場競爭力的特色產品「鴨肉香腸」，讓鴨農不再只靠原料販售維生，也帶動更多農業加工轉型的可能，讓大城鄉的鴨不只是養得多，更能吃出名聲、走得更遠。

大城鄉長陳玉照（右）表示，鴨農蔡憲章（左）利用創新思維與在地資源結合，研發特色產品鴨肉香腸，帶動更多農業加工轉型的可能。（記者陳冠備攝）

大城鄉是全台養殖鴨、鵝數量最多的鄉鎮之一。（資料照）

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