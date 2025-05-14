為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    從鴨肉崩盤到爆紅美食 大城鴨農翻身靠這味

    彰化大城養鴨戶蔡憲章，歷經鴨肉價格崩盤的低潮，研發出以鴨胸與鴨腿肉調配製成的「鴨肉香腸」，成功翻轉人生。（記者陳冠備攝）

    彰化大城養鴨戶蔡憲章，歷經鴨肉價格崩盤的低潮，研發出以鴨胸與鴨腿肉調配製成的「鴨肉香腸」，成功翻轉人生。（記者陳冠備攝）

    2025/05/14 21:49

    〔記者陳冠備／彰化報導〕香腸是台灣家喻戶曉的美食，但你吃過用鴨肉製成的香腸嗎？彰化縣大城鄉養鴨戶蔡憲章，歷經鴨肉價格崩盤的低潮後轉型自創加工品牌，研發出以鴨胸與鴨腿肉調配製成的「鴨肉香腸」，成功翻轉人生，也讓這款獨具風味的產品，成為彰化地方最受歡迎的特色伴手禮之一。

    大城鄉是全台養殖鴨、鵝數量最多的鄉鎮之一，蔡憲章家族三代從事鴨鵝養殖，風光一時，直至20多年前鴨肉崩盤，一度面臨血本無歸的窘境，為了突破困境，他決定另闢蹊徑，投入鴨肉加工產品的研發，近年又推出首創的「鴨肉香腸」，獨特的香腸口味，果然一炮而紅。

    蔡憲章說，台灣人喜歡吃香腸，連送禮也是，不過都是豬肉為主，他認為如果有新的肉品口味，應該有市場，於是利用鴨胸與鴨腿肉依黃金比例調配，歷經2年試驗，終於做出口感Q彈、油脂低、風味獨特的鴨肉香腸。

    蔡憲章表示，與傳統豬肉香腸相比，鴨肉香腸吃起來更清爽、不膩口，適合健康飲食族群，所以產品一推出就引起熱烈回響，不僅吸引許多老顧客回購，更成為熱門網購的宅配商品。

    大城鄉長陳玉照表示，蔡憲章用創新思維與在地資源結合，打造出具市場競爭力的特色產品「鴨肉香腸」，讓鴨農不再只靠原料販售維生，也帶動更多農業加工轉型的可能，讓大城鄉的鴨不只是養得多，更能吃出名聲、走得更遠。

    大城鄉長陳玉照（右）表示，鴨農蔡憲章（左）利用創新思維與在地資源結合，研發特色產品鴨肉香腸，帶動更多農業加工轉型的可能。（記者陳冠備攝）

    大城鄉長陳玉照（右）表示，鴨農蔡憲章（左）利用創新思維與在地資源結合，研發特色產品鴨肉香腸，帶動更多農業加工轉型的可能。（記者陳冠備攝）

    大城鄉是全台養殖鴨、鵝數量最多的鄉鎮之一。（資料照）

    大城鄉是全台養殖鴨、鵝數量最多的鄉鎮之一。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播