國中會考台南1.3萬名考生應戰 5/16下午開放看考場

114年國中教育會考台南考區試務會設於台南女中。（台南市教育局提供）

2025/05/14 21:59

〔記者洪瑞琴／台南報導〕114年國中教育會考5月17日、18日舉行，台南考區共計1萬3373名考生應試，全市設有17所考場學校，開設376間一般試場與60間特殊試場，111名考生申請特殊應考服務。

台南市教育局說，各考場學校16日下午3點公布試場分配表，當天下午3點到5點開放考生持准考證到校查看試場位置，協助考生提早熟悉應試動線，為迎接會考做好充分準備。

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市長黃偉哲說，國中教育會考是孩子人生中重要的一站，市府整合相關單位全力支援，從交通管制、噪音管控到考場周邊工地暫停施工，務求打造安靜、有序的應試環境。

教育局長鄭新輝說，為確保會考試務工作順利，教育局全力協助考區試務會進行各考場設備檢查，包含冷氣、照明與電力等設施設備，同時加強監試人員專業訓練，確保每一位考生都能在舒適的環境中應試。提醒考生要詳閱試場規則，不要攜帶手機或通訊裝置進入試場，穩健應試、謹慎作答，以最佳狀態迎接這場重要考驗。

今年台南考區會考考場包含國立台南一中、台南二中、台南女中、家齊高中、台南高商、成大南工、台南海事、新豐高中、善化高中、曾文家商、新化高中、北門高中、北門農工、新營高中、新營高工、玉井工商與南大附中等17所學校。

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