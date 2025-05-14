為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    南市國產咖啡評鑑4特等獎 今年品質更勝往年

    南市國產精品咖啡評鑑今日舉行，評審認為今年水準更勝往年，19支咖啡生豆參賽，84分以上13支創下新高，特等獎得主有大鋤花間咖啡生態農場、金蓉咖啡莊園、十萬咖啡。（南市農業局提供）

    南市國產精品咖啡評鑑今日舉行，評審認為今年水準更勝往年，19支咖啡生豆參賽，84分以上13支創下新高，特等獎得主有大鋤花間咖啡生態農場、金蓉咖啡莊園、十萬咖啡。（南市農業局提供）

    2025/05/14 21:19

    〔記者王涵平／台南報導〕南市國產精品咖啡評鑑今日舉行，評審認為今年水準更勝往年，19支咖啡生豆參賽，84分以上13支創下新高，特等獎得主有大鋤花間咖啡生態農場、金蓉咖啡莊園、十萬咖啡。

    咖啡評鑑在東山農會舉行，85分以上特等獎6支、84至84.9分頭等獎7支、83至83.9分金質獎2支。另頭等獎有奕品咖啡農園、瑞亦思．安咖啡莊園、歐爸的咖啡園、村長天池咖啡、崁頭山紅楓咖啡館、高峰咖啡。金質獎有金讚咖啡農園、村長天池咖啡。

    評鑑主審陳婉甄表示，南市國產精品咖啡評鑑是台灣第一個使用「Q」國際認證系統的評鑑賽事，今年參賽評鑑的咖啡生豆都在精品級的80分以上，且84分以上支數更是有13支，平均分數在84.77分，比去年高0.3分左右，各項指標都已達到世界級的水準。

    她說，因分數比往年更接近，平均分數更高，讓評選委員費盡苦心來評選。參賽豆種包含水洗、蜜處理與日曬等多元處理法，展現台南咖啡豐富的風味輪廓與栽培技術，顯示台南咖啡生豆品質已是國際級精品咖啡等級。因成績再次提高，顯示農政單位、農會以及咖啡產業團體輔導農友在咖啡種植及後製技術的提升，南市咖啡產業已明顯晉升國際級水準。

    南市農業局表示，評鑑84分以上精品級的咖啡生豆將薦送美國咖啡品質協會（Coffee Quality Institute，簡稱CQI），爭取國際權威的精品級認證（Q Certificate）。南市自2013年起參加國際級評鑑，協助薦送的生豆累計至2024年已有47支獲得國際級認證。5月18日將舉辦南市國產精品咖啡生豆媒合會，預估吸引更多買家來競標。

    東山咖啡品質佳，曾獲邀為國宴飲品。（大鋤花間農場提供）

    東山咖啡品質佳，曾獲邀為國宴飲品。（大鋤花間農場提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播