南市國產咖啡評鑑4特等獎 今年品質更勝往年

南市國產精品咖啡評鑑今日舉行，評審認為今年水準更勝往年，19支咖啡生豆參賽，84分以上13支創下新高，特等獎得主有大鋤花間咖啡生態農場、金蓉咖啡莊園、十萬咖啡。（南市農業局提供）

2025/05/14 21:19

〔記者王涵平／台南報導〕南市國產精品咖啡評鑑今日舉行，評審認為今年水準更勝往年，19支咖啡生豆參賽，84分以上13支創下新高，特等獎得主有大鋤花間咖啡生態農場、金蓉咖啡莊園、十萬咖啡。

咖啡評鑑在東山農會舉行，85分以上特等獎6支、84至84.9分頭等獎7支、83至83.9分金質獎2支。另頭等獎有奕品咖啡農園、瑞亦思．安咖啡莊園、歐爸的咖啡園、村長天池咖啡、崁頭山紅楓咖啡館、高峰咖啡。金質獎有金讚咖啡農園、村長天池咖啡。

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評鑑主審陳婉甄表示，南市國產精品咖啡評鑑是台灣第一個使用「Q」國際認證系統的評鑑賽事，今年參賽評鑑的咖啡生豆都在精品級的80分以上，且84分以上支數更是有13支，平均分數在84.77分，比去年高0.3分左右，各項指標都已達到世界級的水準。

她說，因分數比往年更接近，平均分數更高，讓評選委員費盡苦心來評選。參賽豆種包含水洗、蜜處理與日曬等多元處理法，展現台南咖啡豐富的風味輪廓與栽培技術，顯示台南咖啡生豆品質已是國際級精品咖啡等級。因成績再次提高，顯示農政單位、農會以及咖啡產業團體輔導農友在咖啡種植及後製技術的提升，南市咖啡產業已明顯晉升國際級水準。

南市農業局表示，評鑑84分以上精品級的咖啡生豆將薦送美國咖啡品質協會（Coffee Quality Institute，簡稱CQI），爭取國際權威的精品級認證（Q Certificate）。南市自2013年起參加國際級評鑑，協助薦送的生豆累計至2024年已有47支獲得國際級認證。5月18日將舉辦南市國產精品咖啡生豆媒合會，預估吸引更多買家來競標。

東山咖啡品質佳，曾獲邀為國宴飲品。（大鋤花間農場提供）

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