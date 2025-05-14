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    嘉市公車路網不密集 議員林煒軒建議引進共享機車暢遊全城

    嘉義市議員林煒軒質詢指出，嘉義市公車路網不夠密集，交通與景點連結薄弱，應引進共享機車加強交通運輸服務。（資料照）

    嘉義市議員林煒軒質詢指出，嘉義市公車路網不夠密集，交通與景點連結薄弱，應引進共享機車加強交通運輸服務。（資料照）

    2025/05/14 21:06

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市議員林煒軒今天市議會總質詢，探討嘉義市觀光議題，他提到，嘉義市公車路網不密集，交通與景點之間連結薄弱，外地觀光客難機動性移動，建議比照雲林縣引進共享機車，方便遊客串聯景點、暢遊全城。

    林煒軒表示，前年就曾要求嘉義市政府進行共享機車的市場評估，作為補強公車系統未能覆蓋區域的替代方案，至今未有顯著進展。

    林煒軒說，如檜意森活村、文化路夜市等景點，過於集中於市區，東、西區還有許多社區景點可推展、吸引遊客造訪，但因公車班次不夠密集，YouBike 2.0 又不利於帶行李或親子遊客作為移動的交通運具，導致許多遊客仰賴私人交通運具。

    林煒軒表示，雲林縣斗六引進共享機車GoShare，且放眼全國，中南部包括高雄、台南都已有共享機車，而共享機車具有減少空污碳排放、活絡觀光接駁、彈性補足公車未達地區等優勢，希望市府提供共享機車業者合作誘因，並結合觀光地圖與交通資訊。

    市府交通處長許啟明說，目前共享電動機車營運範圍主要集中六都，已請交通顧問團隊評估、洽詢相關業者，因嘉市較不具市場經營規模，且公共自行車與共享電動機車移動範圍重疊，具高度競爭關係，業者普遍無意願進駐嘉市。

    許啟明說，電動公車如「光林我嘉」路線已有串聯各大觀光景點，遊客搭車到景點後，可租借YouBike接駁，交通處將規劃以此為基礎，持續發展層級式公共運輸，並將擴增公共自行車站點及車輛數，提供民眾更具機動性的公共運輸服務。

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