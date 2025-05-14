亞太棒球訓練中心委外經營落誰手？ 民代質詢、官方這麼說

亞太國際棒球訓練中心成棒主球場，觀眾席階梯原本未配置防滑條，目前已經完成改善。（台南市體育局提供）

2025/05/14 20:35

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市亞太國際棒球訓練中心成棒主球場已完工並辦測試比賽，南市議員今日質詢指出設備多項缺失，並關心未來訓練中心委外經營方向，建議與統一獅球團合作，研擬具可行性的「雙主場運作模式」。

體育局長陳良乾答詢表示，已針對初驗缺失陸續改善，包括觀眾席階梯防滑條，本壘後方座位區第㇐排前方無走道，已進行調整，將部分椅子拆掉移到外野，讓通道更順暢。

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陳良乾說，主球場改善工程已完成，尚待中職認證結果出爐，未來包括統一獅、中信兄弟、台鋼雄鷹等職棒球隊，若對場地滿意，也有機會申請將該地作為主場，「不排除任何可能」，歡迎所有潛在廠商或團隊來經營或租借，爭取全體市民最大利益。

體育局表示，今年2月舉辦韓職NC恐龍隊交流賽，藉此機會開放部分區域供民眾體驗，同步蒐集民眾改善意見，已完成多項改善，其餘涉及需檢討原設計部分，將綜合各界意見逐步評估更臻完善，場地已報請中華職棒聯盟驗證，可望今年下半年能進行中職比賽。

市議員李宗霖指出，場內階梯無配置防滑條、球場周邊無清楚的停車場或市區路牌標示、現場網路訊號收訊不良、本壘後方座位區第㇐排前方無走道，影響通行動線等，而場館內最大問題是「座椅設置」，「縱向」移動方便，但要「橫向」走動時則很麻煩，造成困擾。

市議員蔡筱薇表示，場內大螢幕尺寸偏小、資訊顯示不清，本壘後方的防護網高度也不足等諸多缺失需改善。

蔡筱薇表示，統一獅進駐亞太棒球場也是社會各界關注的議題，統一獅以自1999年起便將原台南棒球場作為主場，深耕在地超過20年，累積厚實的球迷基礎與情感連結，建議市府應積極與統一獅球團合作，研擬具可行性的「雙主場運作模式」，在原台南市立棒球場與亞太棒球場間採取彈性安排，兩座場館互補長短，提供球迷更優質的觀賽體驗。

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