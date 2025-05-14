教育部表揚全國20校績優體育班 高市6校獲獎居冠

鳳甲國中體育班已連續6年獲選全國績優體育班。（高雄市教育局提供）

2025/05/14 20:28

〔記者許麗娟／高雄報導〕教育部體育署今（14）日表揚今年高中以下體育班績效優良學校，全國共20校獲選，其中高雄就有6校入榜，獲獎數全國第一，包括鳳甲國中、福誠高中國中部、東光國小、右昌國小、樂群國小與苓雅區中正國小，每校獲頒150萬元獎金。

鳳甲國中已連續6年獲獎，體育班發展項目為籃球、田徑、自由車，在全國中等學校運動會、國中籃球聯賽等大型賽事年年皆有優異表現，近年更編撰體育班特色項目英語教材，透過運動專項雙語課程，培養體育班學生對運動雙語的興趣與能力；福誠高中國中部體育班則是首度入選，在排球、桌球、游泳及柔道等發展項目培育不少優秀國手。

請繼續往下閱讀...

東光國小與右昌國小是連續3年獲獎，其中東光國小手球隊成績斐然，多次代表台灣至歐洲參賽獲得優異成績；右昌國小則致力於田徑與足球，為高市國小校隊傳統勁旅之一；此外，樂群國小在體操與排球領域表現突出，苓雅區中正國小設有棒球、韻律體操與游泳3種運動項目，尤其棒球隊孕育出陳傑憲、張政禹等多名國手。

高雄市教育局長吳立森表示，高雄市近年積極整備體育班與充實專任運動教練，並提升競賽獎勵金、選手參賽補助及積極爭取設置運動防護站等，為高雄體育發展奠定更穩固基礎。未來將持續提升體育班資源，強化選手訓練與學科輔導，並積極爭取企業贊助，培養更多優秀的體育人才。

右昌國小體育班手球隊在國內外參賽都有好表現。（高雄市教育局提供）

中正國小體育班棒球隊培育不少優秀的棒球國手。（高雄市教育局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法