台南仁德國中羽球隊奪校史首金 企業家贈加菜金助備戰全國賽

仁德國中羽球隊在全中運勇奪男雙金牌，也拿到團體第5名，表現優異，熱心的企業家捐助加菜金鼓勵，希望月底全國賽再創佳績。（記者吳俊鋒攝）

2025/05/14 21:57

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南仁德國中羽球隊在今年的全中運男子雙打勇奪歷來首面金牌，團體成績也拿到第5名，表現傑出，正積極備戰月底的全國賽，熱心的企業家合捐3萬元加菜金，希望再創佳績，今天由區公所代表致贈。

全中運羽球男雙奪金的方仁甫與張翊安，都是三年級畢業班，將攜手進入新豐高中就讀，繼續合作征戰；仁德區長黃素美今天到校張貼「世界勇」紅榜，推崇2人為地方之光，全體師生也一起慶祝，民進黨議員郭鴻儀也到場致賀。

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由於這是仁中羽球隊成軍逾20年來的首冠，月底又將征戰全國團體賽，南良集團總裁蕭登波，以及在地熱心人士合捐3萬元，鼓勵所有選手繼續努力。

總教練盧俊邦表示，全國羽球團體賽將於5月29日至6月7日在台北市舉行，共有103隊參加，競爭激烈，之前仁中最佳成績為男子組第3名，希望今年能更上層樓，正集訓、積極備戰。

盧俊邦也提到，仁中羽球隊歷來在全中運最佳成績為團體亞軍，今年雙打奪冠，拿下首面金牌，彌足珍貴，讓選手方仁甫與張翊安不畏辛苦，全力以赴的拚戰精神，備受關注。

方仁甫是關廟人，出身體育世家，爺爺、爸爸、叔叔都是羽球好手，他自幼開始接受專業訓練，持續精進，在比賽中屢創佳績。

張翊安也是關廟人，來自一般家庭，父親為鳳梨農，由於收成品質好，地方知名，他從小對羽球就有興趣，積極苦練，後來與方仁甫搭檔征戰，默契十足。

仁德國中羽球隊在全中運勇奪男雙金牌，也拿到團體第5名，表現優異，正積極備戰全國賽。（記者吳俊鋒攝）

仁德國中羽球隊在全中運勇奪男雙金牌，表現優異，區公所送上紅榜，推崇是地方之光。（記者吳俊鋒攝）

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