為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台南仁德國中羽球隊奪校史首金 企業家贈加菜金助備戰全國賽

    仁德國中羽球隊在全中運勇奪男雙金牌，也拿到團體第5名，表現優異，熱心的企業家捐助加菜金鼓勵，希望月底全國賽再創佳績。（記者吳俊鋒攝）

    仁德國中羽球隊在全中運勇奪男雙金牌，也拿到團體第5名，表現優異，熱心的企業家捐助加菜金鼓勵，希望月底全國賽再創佳績。（記者吳俊鋒攝）

    2025/05/14 21:57

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南仁德國中羽球隊在今年的全中運男子雙打勇奪歷來首面金牌，團體成績也拿到第5名，表現傑出，正積極備戰月底的全國賽，熱心的企業家合捐3萬元加菜金，希望再創佳績，今天由區公所代表致贈。

    全中運羽球男雙奪金的方仁甫與張翊安，都是三年級畢業班，將攜手進入新豐高中就讀，繼續合作征戰；仁德區長黃素美今天到校張貼「世界勇」紅榜，推崇2人為地方之光，全體師生也一起慶祝，民進黨議員郭鴻儀也到場致賀。

    由於這是仁中羽球隊成軍逾20年來的首冠，月底又將征戰全國團體賽，南良集團總裁蕭登波，以及在地熱心人士合捐3萬元，鼓勵所有選手繼續努力。

    總教練盧俊邦表示，全國羽球團體賽將於5月29日至6月7日在台北市舉行，共有103隊參加，競爭激烈，之前仁中最佳成績為男子組第3名，希望今年能更上層樓，正集訓、積極備戰。

    盧俊邦也提到，仁中羽球隊歷來在全中運最佳成績為團體亞軍，今年雙打奪冠，拿下首面金牌，彌足珍貴，讓選手方仁甫與張翊安不畏辛苦，全力以赴的拚戰精神，備受關注。

    方仁甫是關廟人，出身體育世家，爺爺、爸爸、叔叔都是羽球好手，他自幼開始接受專業訓練，持續精進，在比賽中屢創佳績。

    張翊安也是關廟人，來自一般家庭，父親為鳳梨農，由於收成品質好，地方知名，他從小對羽球就有興趣，積極苦練，後來與方仁甫搭檔征戰，默契十足。

    仁德國中羽球隊在全中運勇奪男雙金牌，也拿到團體第5名，表現優異，正積極備戰全國賽。（記者吳俊鋒攝）

    仁德國中羽球隊在全中運勇奪男雙金牌，也拿到團體第5名，表現優異，正積極備戰全國賽。（記者吳俊鋒攝）

    仁德國中羽球隊在全中運勇奪男雙金牌，表現優異，區公所送上紅榜，推崇是地方之光。（記者吳俊鋒攝）

    仁德國中羽球隊在全中運勇奪男雙金牌，表現優異，區公所送上紅榜，推崇是地方之光。（記者吳俊鋒攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播