彰化最富鄉鎮也有「兔馬鹿」等級公園 大村6千萬風雨球場開工

彰化縣府與大村鄉公所攜手斥資6063萬元，興建大村鄉風雨球場暨共融式兒童遊戲場，工程舉行動土儀式。（記者陳冠備攝）

2025/05/14 19:52

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣大村鄉人口穩定成長，卻缺乏一座大型兒童公園與風雨球場。為滿足鄉親休閒需求，縣府與鄉公所攜手斥資6063萬元，在鄉立幼兒園旁打造一座約3330坪的多功能休閒園區，包含風雨球場、共融式兒童遊戲場、滑輪溜冰場等設施，13日正式舉行動土儀式，預計2026年4月完工。

大村鄉近年受惠「輪胎大王」羅結夫婦捐遺產稅約26億元，成為彰化「最富有」鄉鎮，公所也積極推動多項建設。不過仍缺乏一座具規模的共融式兒童公園與全天候運動設施，不少民眾只能帶孩子跨區到員林市運動休閒，相當不便。此次新園區選址在閒置近廿年的清葬地，透過整合東西兩側腹地重新開發，總面積達1.1萬平方公尺，將大幅改善地方公共空間不足的問題。

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大村鄉長賴志銘表示，這座公園在面積與設施規模上，都媲美目前彰化最受歡迎的「兔馬鹿公園」，甚至比其7762平方公尺的佔地還大，過去很多鄉民看到員林有風雨球場、特色公園都感到羨慕，如今大村也終於有自己的旗艦級公園，希望未來孩子與長輩都能就近使用，不必再跨鄉市活動。

縣長王惠美指出，這座園區是大村鄉親多年期盼的重要建設，設計結合運動、遊戲與教育功能，兼顧不同年齡層需求，未來將成為一處具遮陽避雨功能的全齡休憩空間，實踐「空間平權」與「世代共融」理念，帶動大村生活品質全面升級。

大村鄉共融式兒童遊戲場佔地達約3330坪，包含風雨球場、共融式兒童遊戲場、滑輪溜冰場等設施。（大村鄉公所提供）

大村鄉風雨球場暨共融式兒童遊戲場興建工程舉行動土儀式，預計2026年4月完工。（記者陳冠備攝）

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