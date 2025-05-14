週四飆36度！山區午後局部陣雨 西半部空品差

週四偏熱，各地為晴到多雲。（資料照）

2025/05/14 22:41

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週四（15日）台灣各地及澎湖、金門、馬祖地區大多晴到多雲，僅東半部及恆春半島地區有零星短暫陣雨；而午後的大台北地區及各地山區則有局部短暫雷陣雨。

中央氣象署預報，週四天氣跟週三類似，各地大多是晴到多雲的穩定天氣，只有在東半部及恆春半島地區偶有零星的陣雨；但中午過後，大台北地區及各地山區，也將有局部短暫雷陣雨發生的機率。而週三晚間到週四清晨，馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，離島交通往返請留意航班資訊。

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溫度方面，週四各地溫暖偏熱，高溫普遍為30到34度，南部近山區的氣溫恐會再更高一些，局部高溫可能達到36度左右，戶外活動請注意防曬，多補充水分，避免熱傷害。而夜晚及清晨的低溫，中部以北、宜蘭及花蓮地區，約為20到22度；其他地區則是23到25度。

未來幾天的天氣變化方面，天氣風險公司指出，週五到週末的天氣會略有變化，北方海面逐漸有鋒面建立，間接導致台灣附近南風增強、水氣增多，迎風面的花東地區，恐逐漸有短暫陣雨出現；南部清晨也有短暫小雨的機會；北部及東半部平地，則可能受對流擴散影響有局部陣雨，外出建議攜帶雨具備用。週六日適逢國中會考，提醒考生和家長留意。

紫外線指數部分，週四台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣為「危險級」；其餘縣市均為「過量級」。

空氣品質方面，週四環境風場為偏東風到東南風，西半部位於背風側，擴散條件差。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；馬祖為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門、澎湖為「橘色提醒」等級。

週四各地高溫普遍為30到34度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，週四多為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週四環境風場為偏東風到東南風，西半部擴散條件差。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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