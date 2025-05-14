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    毛孩有的玩了！ 台中大里今年興建首座寵物公園

    台中市府將在大里設置寵物公園。（圖為東區泉源公園寵物公園，市府提供）

    台中市府將在大里設置寵物公園。（圖為東區泉源公園寵物公園，市府提供）

    2025/05/14 21:37

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕大里區人口多、不少民眾飼養毛小孩，市議員李天生爭取在大明路公兒24用地設置寵物公園，今天議會質詢關心工程進度及預算經費，建設局長陳大田表示，將由台中市動物保護防疫處設計規劃，建設局負責興建，預計在今年度建置完成，這將是屯區第一座寵物公園。

    李天生指出，大里飼養毛小孩眾多，但是沒有供毛小孩奔跑運動的場所，他多次辦理會勘籌設寵物公園，由於大里地狹人稠，地方擔心環境汙染，並不順利，目前在永隆里長黃秀玲配合下，總算敲定在永隆里大明路公兒24興建大里第一座寵物公園。

    陳大田回應，大里公兒24寵物公園，預計今（114）年度建置完成，將由動物保護處設計規劃，建設局負責興建，經費沒有問題，約在350萬元至400萬元，完成後將是屯區第一座寵物公園。

    李天生強調，依動保處先期規劃報告，大里24寵物公園面積500平方公尺，進出交通方便，將規劃設計大小型寵物專區及寵物運動、飲水、洗手足台及安全圍籬、座椅、垃圾桶、告示牌等設施，目前規定各公園溜狗需要繫繩，在寵物專區內則可以放手讓毛小孩盡情奔跑嬉戲。

    李天生爭取在大里設置寵物公園。（記者蔡淑媛攝）

    李天生爭取在大里設置寵物公園。（記者蔡淑媛攝）

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