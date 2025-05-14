18觀光圈整合7大觀光區 觀光署推廣區域旅遊吸國際客

交通部觀光署將全國分為7大觀光區推廣區域旅遊，分別是北、中、南、東、澎、金、馬。照為台東知名活動「月光．海音樂會」市集。（東部海岸國家風景區管理處提供）

2025/05/14 19:16

〔記者蔡昀容／台北報導〕為進一步發展區域旅遊，交通部觀光署將18個觀光圈整合為7大觀光區，聚焦特色向海外宣傳，並輔導觀光區成立社團法人擴展營運財源，逐步邁向獨立運作，以達永續發展。

全國先前有18個觀光圈，包含大東北角、竹竹苗、皇冠海岸、日月潭等。觀光署因應疫情解封後的觀光市場復甦，將18個觀光圈的產業資源，整合為7大觀光區，即北、中、南、東、金、馬、澎。

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觀光區以國家風景區管理處轄管區域作劃分。北觀光區為東北角、北觀；中觀光區為參山、日月潭及阿里山；南觀光區為西拉雅、雲嘉南、茂林、大鵬灣；東觀光區為東海岸、縱谷；澎湖觀光區是澎管處，馬祖觀光區是馬管處，金門觀光區則是金門地區，由觀光署旅遊推廣組協助。

觀光署表示，整合成7個觀光區後，將加強各部會、地方政府、企業、NPO、觀光圈間的交流，凝聚願景及行銷策略，提升各區產業實力。另外也要推展具地域特色的國際遊程及觀光商品通路。

各觀光區設有主責管理處，除協助業者交流，也要協助地方產業聯盟成立社團法人，除促進異業合作，也能爭取各部會資源，朝永續發展的目標邁進；馬祖及北區，金門及中區，澎湖及南區，再加上東區，共4大區域聯盟。

署長周永暉表示，過去以各縣市觀光圈來推廣，衍生各自為政問題；考量旅遊是帶狀區域發展，以北、中、南、東作為觀光區，可創造更多商機，澎金馬屬島嶼形態，須各自發展在地旅遊經濟，因此各自為一區。此外，透過建立整合平台，可相互支援更多資源，更利於觀光推動。

東觀光區主責單位為東部海岸國家風景區管理處。處長林維玲表示，花東地廣人稀、業者分散，觀光產業不如西部有組織及規模，因此接下來會鼓勵業者交流、互相參訪並聯合提案，如空間營造、產品包裝、串聯遊程等。

林維玲指出，業者交流規模無法一蹴可及，會從鄉鎮地區、跨鄉鎮地區到跨管理處，慢慢擴大範圍，當業者之間逐漸凝聚共識，再進一步討論社團法人成立，包括組織、法規、經費來源等；當組織能永續運作，即使是規模較小的業者，也能被看見、被挖掘，培養出競爭力。

交通部觀光署將全國分為7大觀光區推廣區域旅遊，分別是北、中、南、東、澎、金、馬。照為台東知名活動「月光．海音樂會」。（東部海岸國家風景區管理處提供）

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