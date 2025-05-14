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    不只鹿港小吃宴 廟口商圈全新推出「八仙過海饗宴」

    鹿港廟口商圈全新推出「廟口八仙過海饗宴」，把八仙人物特質以手路菜來表現。（記者劉曉欣攝）

    鹿港廟口商圈全新推出「廟口八仙過海饗宴」，把八仙人物特質以手路菜來表現。（記者劉曉欣攝）

    2025/05/14 19:04

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕創下秒殺超人氣紀錄的「鹿港小吃宴」幕後推手的鹿港廟口商圈，今年全新推出「廟口八仙過海饗宴」，以聯合店家端出手路菜，把菜色融入傳統民間最廣為人知的八仙人物特色，運用鹿港食材，讓鹿港不是只能吃到小吃，還有辦桌菜的海味風華。

    鹿港廟口商圈創辦人陳慧玲表示，鹿港透過小吃宴營造美食的知名度，如今不只是可以跨出鹿港辦外燴，遊客也可以在鹿港店家，客製化自選小吃組合來享用。因此，今年全新推出的」廟口八仙過海饗宴」，則用手路菜，來帶給遊客更多選擇，也可以認識在小吃之外，讓各界認識鹿港餐飲界的大廚手藝。

    陳慧玲強調，選擇以八仙人物來作為手路菜的創意發想，主要就是鹿港寺廟多、古蹟多，遊客所到之處都可以看到石雕、彩繪都有傳統八仙的傳說故事，如今換個方式，用菜色來說八仙的人物故事。

    因此，以「仙劍雞湯」代表呂洞賓，雞湯彰顯修道者的清淡樸實；而外貌狂放、內心慈悲的鐵拐李，則配上外酥內嫩的「德國豬腳」。何仙姑則以以「荷葉清蒸鱸魚」，展現其出淤泥而不染的仙氣飄飄。藍采和以酒壺為伴，端上以酒入味的「花鵰蝦」則是剛剛好。

    而韓湘子喜歡吹笛，以鹿港在地人都懷念古早味「玻璃排骨」來搭配，也就是用玻璃紙所包的肋排。漢鍾離最有道家煉丹術風格，以「干貝南瓜黃金羹」來代表，象徵其煉丹成金。曹國舅為皇族出身，以「金沙綠竹筍與烏魚子」，傳達其富貴氣味。至於，張果老就設計「太極雙味米糕」，呼應其在古怪中帶有智慧的人格特質。

    陳慧玲說，除了以八仙人物發想的菜色，再配上炸龍珠、雞捲與涼菜的「哪吒三寶拼」，以及月老紅豆湯圓，10道菜讓菜色更加圓滿，並將於5月18日首次上菜，首開辦10桌來試試人氣，開賣價為5999元，並搭配走讀、漢服體驗、香牌手作與布袋戲，一次滿足走讀與美食的雙重願望。

    曹國舅為皇族出身，以「金沙綠竹筍與烏魚子」，傳達其富貴氣味。（記者劉曉欣攝）

    曹國舅為皇族出身，以「金沙綠竹筍與烏魚子」，傳達其富貴氣味。（記者劉曉欣攝）

    韓湘子喜歡吹笛，以鹿港在地人都懷念古早味「玻璃排骨」來搭配，也就是用玻璃紙所包的肋排。（記者劉曉欣攝）

    韓湘子喜歡吹笛，以鹿港在地人都懷念古早味「玻璃排骨」來搭配，也就是用玻璃紙所包的肋排。（記者劉曉欣攝）

    而外貌狂放、內心慈悲的鐵拐李，則配上外酥內嫩的「德國豬腳」。（記者劉曉欣攝）

    而外貌狂放、內心慈悲的鐵拐李，則配上外酥內嫩的「德國豬腳」。（記者劉曉欣攝）

    漢鍾離最有道家煉丹術風格，以「干貝南瓜黃金羹」來代表，象徵其煉丹成金。（記者劉曉欣攝）

    漢鍾離最有道家煉丹術風格，以「干貝南瓜黃金羹」來代表，象徵其煉丹成金。（記者劉曉欣攝）

    何仙姑則以以「荷葉清蒸鱸魚」，展現其出淤泥而不染的仙氣飄飄。（記者劉曉欣攝）

    何仙姑則以以「荷葉清蒸鱸魚」，展現其出淤泥而不染的仙氣飄飄。（記者劉曉欣攝）

    「仙劍雞湯」代表呂洞賓，雞湯彰顯修道者的清淡樸實。（記者劉曉欣攝）

    「仙劍雞湯」代表呂洞賓，雞湯彰顯修道者的清淡樸實。（記者劉曉欣攝）

    張果老就設計「太極雙味米糕」，呼應其在古怪中帶有智慧的人格特質。 （記者劉曉欣攝）

    張果老就設計「太極雙味米糕」，呼應其在古怪中帶有智慧的人格特質。 （記者劉曉欣攝）

    炸龍珠、雞捲與涼菜的「哪吒三寶拼」。（記者劉曉欣攝）

    炸龍珠、雞捲與涼菜的「哪吒三寶拼」。（記者劉曉欣攝）

    八仙過海宴搭配月老紅豆湯圓，讓人吃甜又清涼。（記者劉曉欣攝）

    八仙過海宴搭配月老紅豆湯圓，讓人吃甜又清涼。（記者劉曉欣攝）

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