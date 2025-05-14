宜蘭童玩護照開賣 全國中小學生、宜蘭縣民享百元優惠價

2025宜蘭童玩護照開賣，全國中小學生與宜蘭縣民享百元優惠價，圖為去年活動畫面。（宜蘭縣府提供）

2025/05/14 18:58

〔記者江志雄／宜蘭報導〕2025宜蘭國際童玩藝術節7月5日在冬山河親水公園開幕，不限次數入園的童玩護照（多次券）即日起開賣，宜蘭縣民及全國國中小學生6月22日前申辦享100元優惠價。

童玩護照預售期間，2010年9月1日到2019年6月30日期間出生的全國國中小學生、設籍宜蘭縣、身分證號碼開頭G者，一律100元，非宜蘭縣籍遊客400元。

請繼續往下閱讀...

若在童玩節開幕後申辦童玩護照，將恢復原價，宜蘭縣籍民400元、非宜蘭縣籍500元，宜蘭縣籍國中小學生200元，非宜蘭縣籍國中小學生400元。童玩護照開放線上申請，官網網址：https://passport.yicfff.tw/。

宜蘭縣政府文化局說，線上辦理童玩護照，先註冊再登入系統會員即可申辦，請提供3個月近照電子檔等個人資料，審核通過便能透過信用卡、超商、台灣PAY線上繳費，或活動期間到現場票口現金繳費，洽詢電話：03-9577440轉22，林先生。

童玩節是宜蘭縣夏季旗艦活動，今年從7月5日到8月17日在冬山河親水公園舉行，為期44天。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法