屏東幸福飽胃站今年申請掛零 市代關切

食物銀行的物品齊全，讓受助人更方便。（記者葉永騫攝）

2025/05/14 18:55

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東幸福飽胃站歷年來照顧了不少弱勢家庭，但今年的申請案件卻掛零，市民代表李玉萍質疑是否因申請條件繁複或宣傳不足，讓弱勢朋友未獲幫助，屏東市公所表明，因為近年來食物銀行設立，使得幸福胃站的功能降低，將會進行檢討調整。

屏東市民代表李玉萍表示，108年實施的幸福飽胃站政策是為了讓市民家中突遭變故或貧困的老人與小孩，有尊嚴地避免挨餓之苦所設立，專款專用將各界善款用在最需要關照的老人與小孩身上，家中突遭變故，經里幹事查報訪視，只要合乎條件的貧苦市民，都可以就近至合作店家或超商領取餐點，有尊嚴地避免挨餓之苦，但是申請案件卻是從最高的82件減至去年的3件，今年更是無人申請，合作的商家也從28家減為22家，他質疑是否因為申請管道繁雜或者行銷宣傳不足，才讓需要的弱勢朋友未能獲得幫助，希望市公所要加油。

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屏東市公所表示，幸福飽胃站設立時反映良好，也照顧了不少弱勢家庭，但近來來政府及民間機構大力推動食物銀行，方便弱勢民眾可以隨時取用，比幸福飽胃站更加便利，所以申請的人數才會大幅的降低，市公所會重新檢討及調整，讓幸福飽胃站更有效能，幫助更多的人。

幸福飽胃站的效能被取代了（記者葉永騫翻攝）

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