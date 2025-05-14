為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    屏東幸福飽胃站今年申請掛零 市代關切

    食物銀行的物品齊全，讓受助人更方便。（記者葉永騫攝）

    食物銀行的物品齊全，讓受助人更方便。（記者葉永騫攝）

    2025/05/14 18:55

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東幸福飽胃站歷年來照顧了不少弱勢家庭，但今年的申請案件卻掛零，市民代表李玉萍質疑是否因申請條件繁複或宣傳不足，讓弱勢朋友未獲幫助，屏東市公所表明，因為近年來食物銀行設立，使得幸福胃站的功能降低，將會進行檢討調整。

    屏東市民代表李玉萍表示，108年實施的幸福飽胃站政策是為了讓市民家中突遭變故或貧困的老人與小孩，有尊嚴地避免挨餓之苦所設立，專款專用將各界善款用在最需要關照的老人與小孩身上，家中突遭變故，經里幹事查報訪視，只要合乎條件的貧苦市民，都可以就近至合作店家或超商領取餐點，有尊嚴地避免挨餓之苦，但是申請案件卻是從最高的82件減至去年的3件，今年更是無人申請，合作的商家也從28家減為22家，他質疑是否因為申請管道繁雜或者行銷宣傳不足，才讓需要的弱勢朋友未能獲得幫助，希望市公所要加油。

    屏東市公所表示，幸福飽胃站設立時反映良好，也照顧了不少弱勢家庭，但近來來政府及民間機構大力推動食物銀行，方便弱勢民眾可以隨時取用，比幸福飽胃站更加便利，所以申請的人數才會大幅的降低，市公所會重新檢討及調整，讓幸福飽胃站更有效能，幫助更多的人。

    幸福飽胃站的效能被取代了（記者葉永騫翻攝）

    幸福飽胃站的效能被取代了（記者葉永騫翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播