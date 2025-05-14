屏東大學與中華電信培訓身障講師 下鄉為長輩上AI課

國立屏東大學與中華電信馨心學堂合作，培力AI賦能身障講師服務屏東社區樂齡長者。（記者羅欣貞攝）

2025/05/14 18:20

〔記者羅欣貞／屏東報導〕國立屏東大學今年與中華電信合作，本月（5月）初起以AI課程培訓屏東縣身心障礙者成為數位講師，講師們結訓後將於5月19日至6月4日下鄉，前往內埔鄉隘寮、東片及佳冬鄉塭豐社區，教導100多位長輩學習將AI新科技運用到健康管理、藝術與影音創作等層面，激發彼此的生命力。

屏東大學校長陳永森、中華電信屏東營運處總經理蕭煥璋今天（14日）共同為身障講師和70位企業志工服務團授證；屏大校長陳永森表示，該校長期致力栽培扶助身障青年，此次透過「讓生命不同凡想USR計畫」與中華電信馨心學堂合作，除辦理課程為50多位屏東身障朋友開創AI新能力外，還有20多名師生擔任志工助教，協助培訓將前往屏東社區服務長者的身障朋友。

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中華電信屏東營運處總經理蕭煥璋說，看到接受培訓的身障學員完成的AI藝術創作，呈現精彩創意、人生想望，還有對屏東土地的愛，令他非常驚艷，期待身障講師和屏大師生在社區服務能時能把這份愛、感動和科技傳遞出去，讓長輩們也能運用AI找回自己的記憶、實現人生的夢想。

參與培訓的身障朋友，除了必須精通手機操作和APP功能外，還要不斷練習表達、溝通，提升教學能力，更準備透過分享自己的生命故事，激勵長輩們積極面對生活的寂寞與身體的不適；身障講師莊淑莉是位藥師，從全癱臥床，歷經3年半的治療復健，如今可以行動自如，她說，已經準備好要走進社區與銀髮長者分享AI技能，以及心路歷程、廚藝和經絡知識。

屏大USR計畫共同主持人黃玉枝表示，培力身心障礙者將所學的數位能力，到偏鄉照顧據點教導長輩，除了能為自己所用，也可帶給長輩歡樂，並從中得到自信與自我價值感，該計畫不僅是身心障礙的科技賦能，更重要的是生命賦能。

內埔隘寮社區發展協會執行長潘玉燕說，中華電信開課前不僅為社區檢測教學用的無線網路，更貼心地為每位老人家準備教學手機，讓長輩相當期待。

身障講師莊淑莉（中）運用AI創作以高屏溪舊鐵橋為背景的水彩風格畫作，她期待將這項所學教給社區長者，受到屏東大學校長陳永森（右）、中華電信屏東營運處總經理蕭煥璋（左）的肯定。（記者羅欣貞攝）

中華電信與屏東大學開創企業攜手大學實踐社會責任新模式。（記者羅欣貞攝）

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