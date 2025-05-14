長榮航空免費Wi-Fi方案有變！ 部分旅客升級「無限時」使用

長榮航空今年7月起調整「免費機上Wi-Fi服務」，商務艙旅客以及長榮「無限萬哩遊」會員可無限時使用。（長榮航空提供）

2025/05/14 17:57

〔記者蔡昀容／台北報導〕長榮航空今年7月起調整「免費機上Wi-Fi服務」，商務艙旅客及長榮航空會員可無限時使用。為宣傳新服務，7月1日至9月30日舉辦暑期限時活動，凡搭乘配備Wi-Fi系統航班的旅客，不分艙等皆可免費使用機上Wi-Fi「無限網頁瀏覽」。

長榮航空配備Wi-Fi系統的班機，包括波音777-300ER、波音787、空中巴士A330-300客機等，現行開放全艙等旅客使用30分鐘免費機上Wi-Fi服務。

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不過，7月起服務將更動。商務艙旅客及「無限萬哩遊」會員的Wi-Fi服務將升級，全程皆可享「無限網頁瀏覽」或「無限文字訊息發送」機上Wi-Fi服務。

至於非會員旅客，搭乘豪華經濟艙及經濟艙者，無法免費使用Wi-Fi服務，不過加入長榮會員無消費門檻，完成入會還可獲贈1000哩程，也可免費使用機上Wi-Fi。

為宣傳新服務，長榮航空7月1日至9月30日舉辦暑期限時活動，無論是否為會員，所有艙等旅客皆可免費使用機上Wi-Fi「無限網頁瀏覽」服務。

另外，未配有Wi-Fi設備的空中巴士A321-200客機，長榮航空陸續建置新的機上無線娛樂系統，旅客可使用自己的手機、平板等行動裝置，連結機內網路，配戴個人耳機即可享受其他機型也有的電影等視聽娛樂內容，今年起服務已陸續上線，預計2026年初之前全面提供。

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