金城國中不雅考題風波 縣長陳福海首度表態：對金門傷害很大

金門金城國中不雅考題引發軒然大波，縣長 陳福海首度公開表態，事件對金門傷害很大。（記者吳正庭攝）

2025/05/14 18:38

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣金城國中段考題目被起底出現大量不雅文字，縣長陳福海今天首次公開表態，坦承此事對金門傷害很大，教育體系螺絲鬆了，應深刻檢討，每1位教師都應引以為戒。

副議長歐陽儀雄於縣議會第8屆第5次定期會總質詢第1天，率先對於金城國中九年級健康定期考查試題，出現「綠茶婊」、「捅屁眼」、「精液豆漿」等大量不雅字眼，強烈質疑縣府教育體系「螺絲是不是有點鬆了？」要求縣長陳福海上質詢台，歐陽儀雄說，這雖是單一事件，但「發生的太離譜了」，難道「出一分考卷沒有SOP？」

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歐陽儀雄說，金門在陳福海帶領下，縣府團隊都兢兢業業，卻因金城國中出題這件事鬧上大新聞，實在得不償失。

陳福海說，整個教育體系要深刻反省和檢討，不管從單一考題到審查機制都要撤底檢討，也許如副議長所說的螺絲鬆了，但教育的螺絲不容許再鬆掉，更要嚴謹面對。

陳福海原有意二度要教育處長孫麗琪上台，還先把立場定調，「我們已經深刻反省檢討了」、「孫處長妳來說說看這些過程」，不過，議長洪允典並未同意，直接說，「縣長回答就好」，陳福海還楞了一下說，「蛤！我要說什麼？」歐陽儀雄要求陳福海再說明看法。

陳福海說，縣府一定會要求金城國中，老師為什麼會出到這種考題？讓大家沒有辦法接受，出完考題後，為什麼完全沒有審議機制？這都是環環相扣，不容許再一次讓這種憾事發生，對金門形象真的傷害很大。

他說，教育處花那麼多心思，不管是0到6歲幼兒園教育環境，不只硬體改善，軟體也要做好，縣府會更認真去看待事情，相信在整個教育上應該可以更落實的去教化，讓每1位老師都以這件事為借鏡。

歐陽儀雄說，事情已經發生，教育處應向大眾解釋清楚，甚至後續要怎麼改善育環境，甚讓學生可以在更優質的環境成長是很重要的。危機也是轉機，縣府應正視此事件的發展。他在質詢時間終了時，對陳福海說：「縣長，如果這些考生是你的孫子、兒子，你作何感想？」

副議長歐陽儀雄對於金城國中段考題目出現大量不雅文字，於縣議會定期大會發難，強烈質疑縣府教育體系「螺絲鬆了」。（記者吳正庭攝）

金門縣議會第八屆第五次定期會開議。（記者吳正庭攝）

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