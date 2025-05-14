中央核准各7250萬重建 苑裡、造橋衛生所擬納入幼兒照顧資源

獲中央核准各7250萬重建，苑裡、造橋衛生所規劃納入幼兒照顧創首例。苑裡鎮衛生所已另購地重建。（記者蔡政珉攝）

2025/05/14 17:53

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮衛生所、造橋鄉衛生所因目前建物使用年限已超過30年，苗栗縣政府爭取衛生福利部國民健康署補助，各獲得核定7250萬經費將重建苑裡鎮衛生所、造橋鄉衛生所，其中，苑裡衛生所將搬離現址至苑東里新建，兩個衛生所重建後規劃將整合幼兒照顧資源，可望開創苗縣衛生局與社會處資源整合先例。

苗縣府衛生局表示，因2處衛生所使用年限已久，建築物耐震等能力不足，加上衛福部盤點各衛生所狀況後，兩處衛生所各獲得核定7000多萬補助將重建。其中，苑裡鎮衛生所現址因基地空間小，難以應付未來與社會處資源整合後所需，由縣府花費2000餘萬向國產署購地，新址位於苑裡鎮苑東里，而造橋鄉衛生所則因空間足夠採取原地重建。

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苗栗縣政府社會處指出，目前與衛生局討論整合的資源如設置親子館、幼兒托育等，讓民眾前往衛生所接受服務時，親子也能就近使用新廳舍空間，不過目前相關計畫仍在討論中。

除了目前評估中的幼兒照顧等資源整合，造橋鄉長徐連斌建議，由於造橋鄉老年人口多，建議可納入銀髮族照顧等資源，讓長者前往衛生所接受相關服務時，也能得到更充分的老人福利照顧。

苗栗縣議員陳品安近期在縣議會針對業務單位工作報告時也提到此議題，她認為因位於苗栗南部的苑裡、通霄地區缺少親子館等大型建設，建議縣府可考量未來苑裡鎮衛生所新建後空間納入相關服務。

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