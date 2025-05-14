清大材料系攜手輔大織品系 共譜「無藍害時裝秀」

清華大學材料系教授周卓煇推廣健康好光，跨域合作，與輔大織品系合作首度舉行無藍害的時裝秀。（記者洪美秀攝）

2025/05/14 18:19

〔記者洪美秀／新竹報導〕清華大學材料系教授周卓煇推廣健康好光，跨域合作，與輔大織品系合作首度舉行無藍害的時裝秀，讓模特兒穿戴無藍害的眼鏡，也透過設計理念，結合服裝材質，展現模特兒無藍害新時尚。

周卓煇說，材料不能只用在半導體，還可用來創新服飾，這場跨校跨系的展演，期提供新想法，將材料運用發揮極致，讓這樣的材料不只用在冰冷的半導體，也可以舒服且時尚的穿上及戴上。

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輔大織品服裝學系教授林怡慈說，鼓勵學生將設計融入無藍害設計中，這次的嘗試除大膽，也充滿未來感，模特兒戴上防藍光眼鏡，所呈現的色彩是否更柔和，而在無藍害下如何呈現時尚感，也變成一種挑戰。

輔大織品系學生也利用萬花筒的概念，設計四套針織服飾，可以在柔美無藍害的場景下，更顯出色，在配戴無藍害的防藍光眼鏡下，讓模特兒呈現另類的時尚感，而模特兒也認為這是新的嘗試，相當特別。

周卓煇也說，當好光無藍害與服裝時尚結合能激盪出新的火花，清大好光團隊將繼續啟動「科技列車」到校宣傳的活動，更歡迎各地小學來預約報名。同時也推出免費試戴7天的活動，也開放4個高風險用眼族群來試戴，包括長時間的電腦工作者或是法定65歲老人及白內障術後乾眼者及近視1000度以上者，各25位，可電洽：03-574-2618。

清大攜手輔大織品系共譜無藍害時裝秀，讓無藍害也能變時尚。（記者洪美秀攝）

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