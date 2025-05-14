他發現鼎泰豐「1服務細節」 網大讚：國際化又貼心

網友發現，鼎泰豐會以外籍客人的國家語言來叫號。（資料照）

2025/05/14 21:30

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕鼎泰豐的小籠包被譽為是最能代表台灣的美食之一，也是許多外國觀光客來台指定必吃的美食，其中一項貼心服務更是引發網友討論。有網友發現，他在鼎泰豐排隊拿候位單時，店員會詢問外國客來自哪裡，並在叫號時使用該國語言來念數字叫號，直呼「真是太國際化又太貼心了」。

一名網友在Threads發文表示，他在鼎泰豐候位時發現，服務人員會一一詢問外國客「where are you from？」他分享，一開始還不明白為什麼要問國籍，直到後來聽到叫號廣播，發現店員是依照該客人國家語言來唸數字號碼，讓他大讚，「真是太國際化又太貼心了！如果我在韓國或日本的餐廳候位，聽到餐廳用中文廣播我的候位號碼，通知輪到我，我一定也會感覺很驚艷」。

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貼文曝光後，網友紛紛表示，「所以帶國外友人去鼎泰豐最不會失禮漏氣～最保險」、「還在任職擔任一線時，已經可以練就一秒就分辨出日本還韓國人，看妝容！」、「他們的號碼機按鍵上，有設計幾個語言的按鈕，發號時順便設置廣播語言」、「也會照國籍安排用餐區域或樓層，確保有會說該語言的服務生～」、「有人嫌他貴，但是他提供的服務，絕對值得」。

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