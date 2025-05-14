大台北注意午後雷陣雨 週末中部以北、宜花恐有較大雨勢

一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

2025/05/14 17:25

〔記者林志怡／台北報導〕近期沒有鋒面直接影響台灣，各地的好天氣將一路持續到下週，中央氣象署指出，接下來各地都將維持較炎熱的天氣，白天高溫可達30度或以上，但中午過後山區、大台北地區等要注意午後雷陣雨，且週末雨區或再擴大到中部以北及宜花地區，可能出現局部較大雨勢。

中央氣象署預報員李名翔指出，週五前各地都會維持晴到多雲的天氣，僅東半部、恆春半島可能有零星陣雨出現，另中午過後，大台北地區、各地山區要注意午後雷陣雨。

請繼續往下閱讀...

週六、週日雖有鋒面靠近台灣北方海面，但對台灣並不會有直接影響。李名翔說，在此期間，全台仍是多雲到晴的天氣，花東地區、恆春半島有零星陣雨，但午後雷陣雨區域稍有擴大至中部以北、宜花、其他山區可能有雷陣雨，且可能有局部較大雨勢。

下週一、下週二隨著鋒面遠離，除維持晴朗的好天氣外，午後雷陣雨的雨區也將縮小至大台北地區、宜花地區、其他山區，且後續仍尚未有其他可能直接影響台灣的鋒面出現。

氣溫方面，接下來一週各地都將暖熱如夏，感受相當炎熱，西半部白天高溫可達30至34度，東半部則可達到29至32度，且局部地區可能有更高溫出現。

未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法