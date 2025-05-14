中橫復建力拚2029年設計發包 10年完工通車

中橫便道將進行復建工程。（記者張軒哲攝）

2025/05/14 17:14

〔記者張軒哲／台中報導〕中橫公路是銜接台中與花蓮主要公路，中橫復建進度與中橫便道安全備受關注。公路局今日指出，中橫復建目前總經費約206億，復建計畫採全線雙向通車規劃，總長22.8公里，將興建10座橋梁、9座隧道，預計2027年提報環境部環境影響說明書，將於審定後續報建設計畫，設計發包預計2029年完成，工期初估10年。

立法院副院長江啟臣今（14）日於梨山台8線83公里饗堂路段舉辦現勘，除感謝工程人員的辛勞付出，也拜託公路局相關單位加速中橫復建綜合規畫評估進度，務必全力推動，盡速還給大梨山地區居民一條安全回家的道路。

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江啟臣說，中橫公路於1960年通車，開通至今已達65年，然而自921大地震導致中橫台8線中斷後，至今也已26年，等於將近4成的時間這條路都無法暢通使用，不只造成鄉親使用不便，更嚴重耽誤大梨山地區的發展。

谷關工務段饒哲銘段長指出，中橫復建設計發包預計2029年完成，工期初估10年。有關77公里靈甫橋段邊坡路況問題，預計施作164公尺明隧道，工期450天，總經費2.4億，目前已設計完成，辦理招標作業中，可望改善困擾梨山居民已久的路況問題。

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