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    新北市國小潔牙比賽 育德、大成出線挑戰全國

    新北市政府6樓大禮堂舉辦潔牙比賽，共21個參賽隊伍激烈角逐。（新北衛生局提供）

    新北市政府6樓大禮堂舉辦潔牙比賽，共21個參賽隊伍激烈角逐。（新北衛生局提供）

    2025/05/14 17:07

    〔記者陳奕劭／新北報導〕2025年新北市國小學童潔牙比賽「潔牙小新星 護齒健康大挑戰」今天（14日）在新北市政府登場，共21個參賽隊伍角逐獎項，賽事結果由樹林區育德國小與三峽區大成國小獲得各組第一名，將代表新北市參加全國學童潔牙大賽爭奪總冠軍。

    今年新北市國小學童潔牙比賽由小朋友先吃鳳梨酥，再漱口、填試卷、當場潔牙與檢查清潔程度，評分標準包括潔牙動作佔40％、口腔衛生與知識測驗各佔30％，並由新北市牙醫師公會牙醫擔任評審、支援賽事，確保比賽結果公正。

    衛生局表示，透過競賽與教學雙管齊下，學童建立正確潔牙觀念與習慣，同時提升口腔保健知識，提醒家長，政府提供6歲以下兒童每半年免費塗氟、每週一次含氟漱口水防齲計畫、6至12歲學童免費第一大臼齒窩溝封填、12歲以上每半年清除1次牙結石，共同守護孩童牙齒健康。

    教育局指出，口腔保健包含落實餐後潔牙、使用含氟牙膏潔牙、零含糖飲料以及定期檢查牙齒，並鼓勵家長帶學童至牙醫診所塗氟以及窩溝封填，都能有效減少學童齲齒率。感謝新北市牙醫師公會辦潔牙比賽，讓各校護理師以及老師指導學童參賽，讓口腔衛生教育從小紮根，進一步落實預防重於治療的理念。

    新北市樹林區育德國小奪得潔牙比賽甲組第一名，學生在台上高興合影。（新北衛生局提供）

    新北市樹林區育德國小奪得潔牙比賽甲組第一名，學生在台上高興合影。（新北衛生局提供）

    新北市舉行潔牙大賽，牙醫師詳細檢查參賽學童潔牙情形。（新北衛生局提供）

    新北市舉行潔牙大賽，牙醫師詳細檢查參賽學童潔牙情形。（新北衛生局提供）

    新北市舉行潔牙大賽，參賽學童在牙醫師前使用牙線。（新北衛生局提供）

    新北市舉行潔牙大賽，參賽學童在牙醫師前使用牙線。（新北衛生局提供）

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