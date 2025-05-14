台南優質水果進軍北台灣 8家CitySuper都買得到

台南優選好物進軍北台灣消費市場，南市農產運銷公司與遠東百貨今日於新北市板橋大遠百CitySuper舉行簽約儀式。（台南市府提供）

2025/05/14 17:13

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南金鑽鳳梨、木瓜與洋香瓜等優質水果，即日起在北台灣8家遠東CitySuper分店上架銷售，北部消費者有口福了！

南市農產運銷公司與遠東百貨今（14）日於新北市板橋大遠百CitySuper舉辦上架暨簽約儀式。台南市長黃偉哲出席見證台南農產品牌進軍北部高端超市，會後也端出鮮甜的鳳梨和木瓜切片，邀請現場消費者試吃，推薦大家把握機會選購品嚐來自台南的香甜水果。

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黃偉哲表示，台南出產的農產品一向是品質的保證，這次由產地直送至 CitySuper，不僅讓北部消費者直接購買到最新鮮優質的水果、咖啡、蜂蜜與蘭花等農特產，更能以實惠的價格享用台南好物。

黃偉哲也不忘推薦，520和七夕情人節即將到來，來自台南的花卉、咖啡及水果等好物，不論送禮或自用都非常合適，兼具質感與心意，大家踴躍選購，親身體驗台南農民的用心。

南市農產運銷公司表示，這次上架產品，主打台南金鑽鳳梨、木瓜與洋香瓜，接下來也會隨著季節，陸續推出包括愛文芒果、麻豆文旦等台南季節限定水果系列上架。

遠東百貨總經理徐雪芳表示，CitySuper對產品品質把關極為嚴格，能夠上架銷售代表其通過市場與消費者的雙重考驗。未來CitySuper也將持續攜手台南，讓更多消費者方便選購最優質的在地農產品。

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