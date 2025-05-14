蔬果零食化！西瓜小到像棒球 彩椒甜度如玉荷包

新品種的西瓜「迷你虎」，重量才500公克，小如棒球一般，相當吸睛。（記者吳俊鋒攝）

2025/05/14 17:02

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南區農業改良場今天舉辦智慧生產推廣，以及栽培經驗分享活動，各式新品種的展示最引人矚目，尤其迎合「蔬果零食化」的新趨勢，不僅規格更加迷你，還要求可以直接鮮吃，西瓜小到像棒球一樣，彩椒糖測超過16度，如同玉荷包荔枝，還有「巧克力甜心」等，成為矚目焦點。

這場智慧生產暨優良品種技術交流會，為今年度的瓜果嘉年華系列活動，各地農民湧至，藉由專題演講的分享，掌握最新資訊，在栽培管理工作上能持續提升、精進。

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場方也希望透過產學研專家的對談，以及種苗公司優質瓜果的展示，匯聚智慧農業創新技術，開啟交流與合作的新契機。

場方強調，面對氣候變遷，以及新時代的需求，更加仰賴技術與品種的創新，透過活動的展示平台、專家分享，還有田間經驗交流等，掌握市場脈動、栽培策略，協助邁向智慧、高效、永續的現代農業目標。

農改場在推廣大樓設置展示區，邀請來自全台7家種苗業者共襄盛舉，精彩呈現多樣化的瓜果類、蔬菜類等優良品種，琳瑯滿目。

展示的西瓜中，有像是壘球般大的「亞虎」，甚至小如棒球的「迷你虎」，重量才500公克，一手就能掌握，引人矚目。

稼穡種子公司產品銷售經理游善植指出，由於蔬菜水果零食化的趨勢，小型西瓜也當道，每顆最重才1公斤，可自己獨享，送禮也很有質感。

游善植說，西瓜不僅尺寸縮小，表皮還有虎斑紋、花斑紋，甚至墨綠到幾乎純黑色，尤其種子也迷你化，沒有外殼，不必吐籽，糖份測試後，果肉10度以上，口感脆甜。

現場也展示各式品種的水果彩椒，游善植指出，「甜在心」的糖測可達16度以上，名符其實，而「巴勒摩」系列則有4色，包含黃甜心、紅甜心、橘甜心，以及巧克力甜心等。

又稱櫛瓜的夏南瓜也相當吸睛，綠、黃等顏色都有，更展示從韓國引進試種，已在本土生產的「金大發」，在烤肉餐廳很受歡迎。

業者也與農友現場互動、品評，以及技術交流，促進多元化品種選擇的應用機會，進一步強化作物栽培效益與市場競爭力。

在專題演講與經驗分享上，農改場則安排南瓜、洋香瓜、小黃瓜等作物的產銷業者，針對實務栽培與市場經營，揭示從田間到通路的關鍵管理策略。

另外，場方也聚焦智慧農業導入的實際案例，邀請三欣園藝董事長曾明進分享如何透過精準管理，建立萵苣的競爭優勢。

還有產銷班長陳文輝說明導入智慧技術於木瓜栽培所面臨的挑戰與應對成果，期能為農民與業界帶來具體實用的技術啟發，以及轉型方向。

「巴勒摩」系列水果彩椒有4色，包含黃甜心、紅甜心、橘甜心，以及巧克力甜心等。（記者吳俊鋒攝）

從國外引進的系列薄皮甜瓜，還有長條形的。（記者吳俊鋒攝）

又稱櫛瓜的夏南瓜，也有黃色的。（記者吳俊鋒攝）

從韓國引進的櫛瓜品種「金大瓜」，很受烤肉餐廳歡迎。（記者吳俊鋒攝）

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