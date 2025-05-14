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    殺風景！大雨狂炸日月潭慈恩塔梅園 青梅遭打落變滿地爛泥

    日月潭慈恩塔梅園青梅結實纍纍，卻因沒採收而熟透，近日遭大雨打落，民眾直呼可惜。（民眾提供）

    日月潭慈恩塔梅園青梅結實纍纍，卻因沒採收而熟透，近日遭大雨打落，民眾直呼可惜。（民眾提供）

    2025/05/14 16:59

    〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭風景區知名景點慈恩塔園區，過去種有許多梅樹，每到春天就會結出青梅，近日則因潭區連日大雨，導致熟成梅果全被打落在地，步道、地面滿布破裂或被踩成爛泥的青梅，不僅孳生蚊蠅「殺風景」，滿地青梅也讓民眾直呼可惜。

    前往遊憩的民眾說，青梅可製成脆梅、Q梅等梅製品，管理單位任其熟透落果相當可惜，也會影響觀光形象，由於慈恩塔園區步道都有梅樹，粗估青梅有一定產量，建議可尋求在地社區或農會認養，除可收成青梅推廣日月潭景點，還能兼顧景點養護，不失為可行方向。

    日月潭風景區管理處回應，慈恩塔園區都有定期清理環境，有關大雨過後青梅被雨水打落，也已派員清理步道，另在草皮區域部分，則會加強巡視打掃。

    至於梅園的青梅管理，由於園區認養必須做整體考量，目前慈恩塔園區內的蔣公行館，已在申請使用執照，預計今年就能請照完畢，屆時整個園區包含梅園，預計會委外標租活化，未來營運單位就能採收青梅，作為季節限定的食農產品或DIY體驗，可望能拉抬景點，並讓青梅獲得更好的利用。

    日月潭慈恩塔梅園步道滿布破裂，或被踩成爛泥的青梅。（民眾提供）

    日月潭慈恩塔梅園步道滿布破裂，或被踩成爛泥的青梅。（民眾提供）

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