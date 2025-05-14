阿里山山葵復育轉型 帶動「綠金」產業升級

阿里山山葵有「綠金」之稱。（記者林宜樟攝）

2025/05/14 16:59

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣阿里山區種植的山葵曾有「綠金」之稱，但因水土保持限制，於2017年消失，阿里山山葵生產合作社推動高山特色農業與部落產業升級，進行山葵復育，獲得農業部農糧署支持，建置智能溫室並於今天啟用，盼讓「綠金經濟」重拾往日榮光。

阿里山山葵生產合作社今天舉辦「種出希望．山葵未來」山葵育苗智能溫室啟用儀式暨阿里山部落產業栽種聚落亮點發展計畫發表會，嘉義縣長翁章梁、阿里山鄉長高瑞芳、原住民族委員會副主委杜張梅莊Adralriw Abaliusu、農業部台南區農業改良場長陳昱初等人出席見證。

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翁章梁表示，阿里山山葵過去享有盛名，受限於國土保育相關法規，現在已無法在原本海拔2200公尺的區域栽種；在原民會、嘉義縣政府、農業部農業試驗所及阿里山鄉公所共同努力，逐步將山葵種植區域遷移至海拔1200至1500公尺，克服氣候跟技術的挑戰，縣府鼓勵更多農民栽種，擴大山葵產業規模，目前阿里山山葵種植面積約1.2公頃，種植數量約5.5萬株，因山葵需種植1年半至2年才能採收，目前可採收數量約5000株。

原民會補助阿里山鄉公所與阿里山社區關懷協會2000萬元，推動「阿里山部落山葵產業栽種聚落亮點發展計畫」，以公私協力方式升級產業，阿里山山葵生產合作社於2023年成立，選定組培苗、試驗栽種，拓展至加工與品牌建構，並獲得農糧署「山葵育苗溫室建置計畫」協助，已建置2座智能溫室，創造184萬元產值並提供53個就業機會。

阿里山山葵生產合作社理事主席安淑美說，設施設計兼顧農業專業與環境友善，未來將做為育苗、病蟲害管理與產業推廣的重要基地。

山葵合作社與農業部台南區農業改良場今天也簽署MOU儀式，透過專人輔導山葵栽培技術，導入智能溫室有望提升育苗成功率與作物品質，促進青年返鄉與部落經濟發展。

智能溫室種植山葵。（記者林宜樟攝）

嘉義縣長翁章梁（左4）等參觀智能溫室。（記者林宜樟攝）

智能溫室可進行調控。（記者林宜樟攝）

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