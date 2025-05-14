寄養家庭剩42戶、佳里麻豆將軍掛零 北台南家扶中心招募

北台南家扶為兒少發聲，製作杯子蛋糕用食物療癒創傷，愛心守護寄養兒少。（記者楊金城攝）

2025/05/14 16:55

〔記者楊金城／台南報導〕北台南家扶中心目前寄養家庭只剩42戶，尤其佳里、麻豆、將軍區都掛零，極需新血輪的加入，今天（14日）在家扶佳里服務處號召民眾一起「打開家門，讓愛住進來」，加入寄養家庭行列。

扶幼委員鄭秀珍擔任大北門區招募寄家的「愛的召集人」，現場透過杯子蛋糕製作，分享溫馨與愛意，4戶寄家也各自回饋為寄養兒少製作療癒食物及感動經驗。

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寄家45歲陳建文、許宛婷夫婦，分享自己原先是家扶認養人，5年前因心疼受虐兒少才加入寄養，盼發揮一己之力守護兒少權益。家扶和寄家並為寄養兒少發聲：「我要長大、平等對待」。

北台南家扶主任李桂平曾經就是寄養社工，他感謝寄家守護兒少，並承諾會持續向台南市政府爭取強化照顧津貼、健康檢查、臨托喘息等福利措施支持寄養家庭。目前受虐兒少床位需求仍大，呼籲民眾一起投入寄養家庭行列，讓失依受虐兒少能及時獲得溫暖的避風港。

李桂平說，北台南家扶開辦寄養服務至今42年，寄家照顧的孩子以受虐、疏忽兒少偏多，因兒少常有身心、行為問題，增加照顧的難度，加上民眾晚婚，自顧不暇，以致加入寄家意願不高，目前只有42戶寄家照顧55名寄養兒少，近4年來每年皆少於5戶寄養家庭新血加入，寄養兒等不到寄家床位。

北台南家扶透過各管道宣傳、招募，5月17日將舉辦的寄養家庭招募說明會，也只有2戶永康區和1戶六甲區家庭報名，實際送交申請表更只有1戶，招募寄家令人擔憂。

北台南家扶指出，只要家庭關係和諧（單親亦可）、身心健康，具國中以上學歷、年齡25至60歲、收入穩定且有足夠空間的家庭，都能申請成為寄家，照顧寄養兒每人每月可獲得2萬5千元至3萬1千元的寄養安置費用。

寄養家庭陳建文（右）、許宛婷（中）夫婦盼發揮一己之力守護兒少權益，和北台南家扶主任李桂平（左）招募寄家。（記者楊金城攝）

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