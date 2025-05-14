輕熟女力打造巴斯克蛋糕夯店 黃筱涵分享成功關鍵

黃筱涵透過勞動部「微型創業鳳凰貸款」獲貸150萬元，挺過芙拉咖啡店資金不足的難關。（圖由勞動部雲嘉南分署提供）

2025/05/14 16:58

〔記者王俊忠／台南報導〕位於台南安平運河周邊的巴斯克蛋糕專賣店「芙拉咖啡」，從開幕以來就人氣不減，尤以招牌軟心巴斯克蛋糕掀起話題潮。令人想不到的是這間夯店創辦人竟是年僅28歲、沒有烘焙背景的年輕女力黃筱涵，她從熱愛甜點到親手打造品牌，不藏私分享自己從零開始的創業歷程、品牌定位與資金運用心法。

念大學主修財務金融的黃筱涵，畢業後進入台中的行銷公司任職，入職2年就因其優異表現擔任主管，婚後隨丈夫移居台南，雖然工作可線上遠距辦公，但富有商業頭腦的她決心離職、自行創業，就以她最喜愛的甜點和咖啡作為首選。

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在創業前的準備，她除積極參加烘焙課程、也運用過往工作經驗的敏感度及職能，獨立完成商品規劃、市場分析定位、包材設計和網站架設等工作，讓自己更能掌握創業的每個細節。

「準備好，就全力以赴！」黃筱涵表示，自己能成功創業，除了感謝一路上許多貴人相助，最重要關鍵在於做好準備，如何做出與市場的差異性是一大重點，巴斯克蛋糕最重要的原物料乳酪，她採用比同業貴上近3倍的北海道奶油乳酪，以優質食材和相似商品做出市場區隔；此外，如何推廣行銷也是關鍵之一，除透過網紅探店的流量行銷、配合節慶推出特色口味等，都是讓咖啡店開幕不到3個月就有盈餘的關鍵。

黃筱涵說，因觀察到來客數越來越多、蛋糕供不應求，為提高蛋糕產能，需購置更多烘焙設備、租賃工作室及僱用更多人力，但自身儲蓄幾乎都已投入前期開店成本，所幸在苦無資金周轉時，看到勞動部「微型創業鳳凰貸款」並提出申請、成功獲貸150萬元，挺過資金不足的難關。目前「芙拉咖啡」穩定經營外，也預計於5月下旬在藍晒圖開分店。她鼓勵懷有創業夢想、但仍在徬徨的青年，準備好就勇敢邁出，並善用政府資源讓自己在創業路上能事半功倍。

勞發署雲嘉南分署長劉邦棟表示，勞動部為協助青年創業推動「微型創業鳳凰」，提供資金借貸最高200萬元，不僅免保證人、免擔保品、前2年免利息，還邀集產業專家成立輔導顧問團，提供青年創業諮詢、儲備創業量能。年滿20歲至65歲女性、45歲至65歲的男性，或是65歲以下設籍離島的成年人都是計畫的適用對象，歡迎有創業需求的民眾及青年，踴躍撥打免付費專線0800-092-957洽詢，或上微型創業鳳凰官網查詢。

不到30歲的黃筱涵創辦「芙拉咖啡」以優質食材和同質商品做出市場區隔，在競爭的甜點市場打出名號。（圖由勞動部雲嘉南分署提供）

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