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    市府公布基捷路線民調65％贊成走麥金路 議長：資訊不透明難判斷

    基隆市政府今天（14日）公布基隆捷運第二階段路廊民調，高達65％的多數民眾，選擇「基隆捷運走安樂區（麥金路）方案」。基隆市長謝國樑表示，會重視多數民眾的意願，市府將把握時間做出最適合在地需求的路廊規劃。（資料照）

    基隆市政府今天（14日）公布基隆捷運第二階段路廊民調，高達65％的多數民眾，選擇「基隆捷運走安樂區（麥金路）方案」。基隆市長謝國樑表示，會重視多數民眾的意願，市府將把握時間做出最適合在地需求的路廊規劃。（資料照）

    2025/05/14 16:49

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府今天（14日）公布基隆捷運第二階段路廊民調，高達65％的多數民眾，選擇「基隆捷運走安樂區（麥金路）方案」。對此，基隆市長謝國樑表示，會重視多數民眾的意願，市府將把握時間做出最適合在地需求的路廊規劃，接續完成捷運延伸至基隆市區可行性，讓基隆市區真正地涵蓋在大台北首都圈的捷運路網內，帶動基隆「港灣經濟」。

    基隆市議長童子瑋指出，迄今（14日），他的助理向市府索取這份資料的全面狀況及調查問題，都還沒收到資料，很難有辦法判斷，因為這兩個方案的利弊得失，對民眾來說，並沒有這麼好想像，結果當然就不一定精準。

    最基本的，這份電話調查有沒有揭露兩個方案的工程時間跟工程費用差異？或是過程當中可能會遇到的狀況？問題有沒有誘導的設計？這都是要先確認的事情。

    其實，市府比較負責任的做法，是先到各地進行政策說明會，讓市民拿到完整的資訊，多看才能多比較，而不是直接要市民選邊站。

    童子瑋強調，一直以來他堅持基隆捷運一次到位，就是因為這段時間以來，主導性完全在新北市，而基隆的權益就受損了；他呼籲，基隆市政府不要總是想用簡單的方法來處理複雜的問題，一步一腳印踏實進行，民調的答案才能反映基隆市民真正的心聲。

    行政院2024年1月核定基隆捷運第一階段南港至八堵，依據該綜合規劃報告，因為八堵至基隆市區路段受地形限制，僅現有台鐵路廊能供軌道系統布設，若同時提供台鐵及捷運服務所需路權，將涉及用地拆遷或降低服務容量，亦不利於兩系統永續經營。基隆市府於2024年爭取中央補助經費，並依交通部指示，先完成基隆市的捷運整體路網規劃後，再辦理第二階段路線（八堵－市區）可行性研究。

    基市府交通處長陳耀川表示，日前請民調公司針對基市7個行政區共1200位民眾進行電話訪問，經統計有78％的民眾贊成捷運要延伸至基隆車站；其中，再接續詢問「若基隆捷運要從八堵延伸到市區，第1種路線是拆台鐵換捷運及第2種路線捷運走麥金路並保留台鐵兩種捷運路線方案，比較贊成哪種方案？」則有65％的多數民眾支持「捷運走安樂區（麥金路）方案」，27.5％民眾表達「拆台鐵換捷運方案」。

    基隆市政府今天（14日）公布基隆捷運第二階段路廊民調，高達65％的多數民眾，選擇「基隆捷運走安樂區（麥金路）方案」。基隆市議長童子瑋表示，市府沒有到各區辦理說明會，民眾沒有兩方案的利弊資訊可供判讀，民調結果不精確。（圖為基隆市議會提供）

    基隆市政府今天（14日）公布基隆捷運第二階段路廊民調，高達65％的多數民眾，選擇「基隆捷運走安樂區（麥金路）方案」。基隆市議長童子瑋表示，市府沒有到各區辦理說明會，民眾沒有兩方案的利弊資訊可供判讀，民調結果不精確。（圖為基隆市議會提供）

    基隆市政府今天（14日）公布基隆捷運第二階段路廊民調，經統計高達65％的多數民眾，選擇「基隆捷運走安樂區（麥金路）方案」。（圖為基隆市政府提供）

    基隆市政府今天（14日）公布基隆捷運第二階段路廊民調，經統計高達65％的多數民眾，選擇「基隆捷運走安樂區（麥金路）方案」。（圖為基隆市政府提供）

    基隆市政府今天（14日）公布基隆捷運第二階段路廊民調，經統計有78％的民眾贊成捷運要延伸至基隆車站。（圖為基隆市政府提供）

    基隆市政府今天（14日）公布基隆捷運第二階段路廊民調，經統計有78％的民眾贊成捷運要延伸至基隆車站。（圖為基隆市政府提供）

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