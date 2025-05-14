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    金城國中不雅考題風波出題老師現況曝 校方今晚7點開親師座談會滅火

    金城國中今晚將舉行「親師座談」，針對日前段考不雅考題風波與家長面對面溝通。（記者吳正庭攝）

    金城國中今晚將舉行「親師座談」，針對日前段考不雅考題風波與家長面對面溝通。（記者吳正庭攝）

    2025/05/14 16:49

    〔記者吳正庭／金門報導〕金城國中9年級健康定期考查試題出現「不健康」考題，其中更有大量不雅文字，引發出題翁姓教師擔任班導的學生家長不滿，金城國中今晚7點將舉辦「親師座談」，與家長面對面，說明校方後續如何與家長攜手幫助孩子順利銜接人生的階段。

    對於外傳翁姓教師已被撤換，金城國中校長謝志偉表示，翁姓教師12日請假，校方13日隨即安排另1名老師擔任班導是很正常的事情，目前接管班務的是1名教學經驗豐富的陳姓教師。

    金城國中9年級段考考題出現「精液豆漿」等字眼，不僅引發社會譁然，翁師擔任導師的班級家長更氣炸了，認為翁師不適任的情形已十分明顯，校方處理的態度不夠積極，也有火大的家長反映，傳聞翁師這種離譜的出題模式已經不是第一次，過去未見校方處理，翁師反而先找投訴的學生談話，令人不可思議。

    金城國中已在昨天對原翁姓教師所帶班級發出「親師座談會參加意願調查表」，說明近期該校發生這麼大的社會風波，造成孩子和家長的不安，也造成學習環境的動盪，因此派任有經驗的一名陳姓老師接管，希望穩定即將登場的會考考情。希望透過親師會，也說明後續的規劃，幫助家長了解這段期間，學校及家長之間可以透過怎麼樣的努力？讓孩子在人生階段的銜接可以更加順利，這場親師座談會將於晚間7點開始，由校長謝志偉主持。

    金城國中段考考題不雅風波，校方發意願調查表，預定今晚開「親師座談」與家長面對面。（讀者提供）

    金城國中段考考題不雅風波，校方發意願調查表，預定今晚開「親師座談」與家長面對面。（讀者提供）

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