工業區疑偷排廢氣頻擾民 陳世軒：新北去年僅罰4件難保障民眾健康

針對陳世軒質詢工廠疑似偷排廢氣與肺癌篩檢補助議題，環保局副局長陳美玲說，新北設置950處微型感測器，每年滾動調整；衛生局長陳潤秋表示，肺癌篩檢補助願予研議。（記者黃子暘攝）

2025/05/14 16:38

〔記者黃子暘／新北報導〕空氣污染影響健康，新北市議員陳世軒今（14）日質詢表示，新莊區頭前重劃區及鄰近工業區惡臭頻頻擾民，新北工業區去年取締違法排放竟只有4件，又因舉證不易難以開罰，要求環保局於主要工業區滾動式調整智慧城鄉空品微型感測器點位，並建議衛生局編列預算推動工業區周邊市民免費低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢肺癌。環保局副局長陳美玲說，新北設置950處微型感測器，每年滾動調整；衛生局長陳潤秋表示，肺癌篩檢補助願予研議。

陳世軒指出，頭前重劃區居民頻向他反映，常聞到濃重惡臭，懷疑是鄰近化成工業區的廠房違法燃燒或排放廢氣，空污檢舉不易，即便民眾錄製蒐證影片後撥打1999檢舉，待環保人員到場時往往早已排放完畢或暫停排放，民眾錄影只能當參考，市府整年對工業區違規開罰卻只有4件，遠遠低於民怨陳情、通報數，長期暴露空污恐增加罹患肺癌風險。

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陳世軒認為，新北市現有微型感測器多布建於五股工業區，初期監測AQI飆高後，稽查人員積極督導業者自律改進，約2週內汙染指數降至良好範圍，環保局每年約有10支感測器預算，現有感測器多以維修為主，很少依實際狀況調整，呼籲環保局依污染疑慮與人口分布滾動式調整點位，動態配置至頭前重劃區、頂崁工業區、化成工業區等熱點。

陳美玲回應，全市現共有950處微型感測器，每年依照民眾陳情、社區居民活動狀況等進行滾動式調整。

此外，針對肺癌風險，陳世軒表示，肺癌是國人癌症死亡首位，肺癌早期發現的五年存活率有九成，建議市府參考桃園市擴大肺癌篩檢後早期發現率9成2成效，針對40歲以上且在工業區工作逾10年者提供免費LDCT篩檢，擬訂屬於新北的LDCT肺癌篩檢草案。

陳潤秋表示，肺癌篩檢仍有微量輻射，專家會議對此有許多限制，中央針對重度吸菸者、具肺癌家族史的部分民眾提供2年1次免費的LDCT篩檢，針對陳世軒建議願予研議。

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