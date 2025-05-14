財神廟拜拜停車費1.7萬？北港武德宮：烏龍事件

民眾在網路貼出北港武德宮停車場收費1.7萬元，貼文引起議論。（翻攝臉書社團「路上觀察學院」）

2025/05/14 16:38

〔記者李文德／雲林報導〕有民眾今（14日）在臉書社團「路上觀察學院」貼文，一處停車場民眾遭收費1萬7140元，引起網友熱議。更有民眾眼尖發現，是在雲林縣北港武德宮收費停車場，對此廟方主委林安樂透過臉書貼文回應，只是一場烏龍事件。

民眾在社團貼文指「兩位大姐問我 停車折抵兩小時這樣可不可以出去」，詳細一看可見停車繳費機的停車費用高達1萬7140元，經過40元的折扣金額後，還需要繳交1萬7100元的停車費，令貼文底下民眾廣泛討論。

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有民眾發現停車時間從4月3日下午18點07分開始停車，直至5月11日下午13點52分要收費，共901小時45分鐘，換算下來一小時將近19元，直呼「俗啦！（台語：便宜）」。

不少民眾更是歪樓留言「柵欄撞斷比較便宜」、「乾脆停紅線還比較划算」、「紅線停車到拖吊場都比這個便宜」，但也有網友眼尖發現，此處應該為北港武德宮停車場的繳費站。

廟方主委林安樂表示，答案是「選錯車牌」，其實這兩位女性朋友只停了一個多小時，無須繳費，但輸入停車系統時只輸入了4碼數字碼，因此跳出尾數一樣的車子，可能兩人沒仔細看照片，點了台不是自己的車，碰巧那台車是「上個月進場，但還沒有出場記錄」，於是就發生這個烏龍，在同仁協助下自然不用繳費，順利出場了。

林安樂指出，同尾數的另輛汽車是也早就離場了，只是可能當下遇到系統斷電，或因故判讀失誤人工放行、或跟著大型前車如遊覽車或大卡車溜出去。

武德宮表示，為方便信眾停車特別購地興建停車場，初期並未收費，但發現有人長期將車子停放，導致參拜信眾無車位可停才開始收費，平日前兩小時免費，希望以收費機制提供更好服務。

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