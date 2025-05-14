國家代表隊選手申請「清潔隊員」職缺資格竟不符？南市議員陳怡珍抱不平

南市議員陳怡珍今日對體育獎勵金與績優選手的認定標準提出質詢。 （南市議員陳怡珍服務處提供）

2025/05/14 16:38

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市議員陳怡珍今（14）日於市議會質詢中指出，有選手向她反映，明明提出近30項奪牌及參與國家代表隊的紀錄，卻無法被列為績優選手，甚至連申請清潔隊員職缺也被打回票，另外今年世界U15中學生運動會，選手奪金為國爭光，市府至今未發任何獎勵金。

體育局回應說明，依據「台南市政府辦理績優選手就業輔導實施要點」辦理，採認成績為奧運前8名、世錦賽前3名、亞運會前6名、全國運動會兩次第1名。因各運動種類國際賽事不勝枚舉，等級分類不易，且每年轉職名額有限，績優選手要點主要係採認國際性、全國性綜合運動賽會（奧運、亞運、全國運）及世錦賽成績。該選手成績主要是參加亞錦賽且未代表南市出賽，才未符合實施要點，體育局將重新檢視並研議修正要點，以期實質幫助南市績優運動選手。

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至於獎勵金，南市體育局長陳良乾表示，獎勵辦法已送核定中，若順利通過，將可溯及適用這次世界中學生運動會，預計第1名選手將可領取9萬元獎金。

針對績優運動選手的認定標準，陳怡珍提出質疑，市府應建立更具彈性與公平性的評選機制，讓運動選手在職涯結束後，仍能憑專業貢獻社會、回饋體育環境，並找到穩定的就業出路，真正做到對選手的長遠照顧。

台南市桌球選手上月代表我國參加在塞爾維亞舉辦的2025年世界U15中學生運動會，勇奪一金一銀一銅佳績。陳怡珍指出，對照其他縣市，例如屏東縣對奪金選手提供20萬元獎金，教練亦可獲得7萬元獎勵。尤其這次奪得女子單打金牌的選手黃韞纈，原本是屏東籍，因看好台南市的桌球訓練資源才轉籍至台南，若她仍在屏東，即可領取高額獎勵，如今卻因轉籍而領不到任何獎金，實在情何以堪。市府應加快腳步，儘速完成制度程序，並全面檢討獎勵制度，讓選手和教練獲得應有的實質肯定。

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