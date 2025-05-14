竹山茶道節5/24開鑼 推茶鄉小旅行、DIY、抽紫南宮套幣

南投縣竹山國際茶道節將在5月24日於竹山紫南宮廣場登場，竹山鎮公所特別安排花式手搖茶表演為活動行銷。（圖由竹山鎮公所提供）

2025/05/14 16:19

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣竹山國際茶道節將在5月24日於竹山紫南宮廣場登場，今年有超過60家茶類攤位，展開9天茶葉展售，期間也有日、韓茶道師交流、歌手演唱，以及茶香包、特調茶飲DIY，還有竹山小旅行與國際交換生茶鄉體驗等，消費滿額還可抽紫南宮錢母套幣，透過多元的茶文化活動，讓遊客品嘗竹山好茶，進而造訪旅遊，活絡觀光與產業。

竹山鎮公所表示，為展現國際茶道節的創意，今也安排花式手搖茶表演為活動行銷，今年茶道節除了茶葉展售，開幕當天還有歌手陳孟賢、謝宜君、林琇琪登台獻唱，以及韓國茶道展演。

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活動期間也有多達18樣包括茶苔球、茶香包、特調茶飲等DIY，並有串聯竹山景點與茶園的茶鄉小旅行，讓體驗的民眾可認識竹山茶區，以及生產的茶葉特色，活動至6月1日。

竹山鎮長陳東睦說，今年將推出天天「消費滿額抽好禮」活動，消費滿1000元可獲1次抽獎機會，滿5000元可抽大禮包、紫南宮套幣或金銀錢母，甚至有機會獲得每日限量價值2000元以上的大獎，盼藉各式活動刺激茶葉買氣，嘉惠在地茶產業發展。

竹山國際茶道節將在5月24日登場，今年有超過60家茶類攤位，展開9天茶葉展售活動。（圖由竹山鎮公所提供）

竹山國際茶道節將在5月24日登場，竹山鎮長陳東睦（右）也展示多樣DIY體驗活動，消費滿額還能抽紫南宮錢母套幣。（圖由竹山鎮公所提供）

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