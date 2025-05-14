竹東掩埋場裸露暫置垃圾惹疑慮 去年3月迄今終於清掉4萬餘公頃

竹東鎮衛生掩埋場位於自來水水質水量保護區，堆置裸露垃圾引發外界疑慮，新竹縣政府從去年3月迄今天終於將總計4萬公頃的暫置垃圾全數清除完成。（新竹縣政府提供）

2025/05/14 16:21

〔記者廖雪茹／新竹報導〕竹東鎮衛生掩埋場位於自來水水質水量保護區，堆置裸露垃圾引發外界疑慮，新竹縣政府去年3月起陸續調度量能，處理竹東鎮日常、暫置及部分舊垃圾，去年12月底新竹縣高效能垃圾熱處理設施啟動試運轉後加入處理，迄今（14）日終於將竹東總計4萬公頃的暫置垃圾全數清除完成。

另外，環保局表示竹東鎮衛生掩埋場整頓工程補助申請案今年初函送環境部環境管理署，該局與竹東鎮公所研商工程設計內容，預計增加施作倉儲式轉運設施，近日修正後再次函送變更計畫。整頓工程核定後，將由竹東鎮公所執行，並持續維護及管理掩埋場環境衛生。

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環保局表示，目前「新竹縣促進民間參與高效能垃圾熱處理設施投資BOO案」已完成單機及系統測試，持續推進全場試運轉，加上他縣市代處理量能，可望加速去除新竹縣暫置垃圾，並依中央焚化為主的垃圾處理策略，達成裸露暫置垃圾妥善處理目標。

環保局指出，竹東鎮衛生掩埋場於民國65年10月啟用，72年被劃入自來水水質水量保護區，95年7月停用封閉。但受到垃圾處理量能問題影響，該場自98年4月至105年2月止協助縣內原鄉地區垃圾進場暫置後統一轉運，其後僅竹東鎮垃圾進場暫置後轉運，近年受垃圾代處理量能減少的影響，竹東掩埋場內逐漸累積裸露暫置垃圾。

竹東鎮衛生掩埋場場區分為1至4期，設有臨時轉運區域、縱橫向截流溝、集水井、滯洪池、曝氣池等設施，掩埋場管理設施及相關管理措施完整，且派駐人員常駐於檢查站。

環保局表示，為有效改善暫置垃圾引發的問題，縣府陸續於縣內公有掩埋場推動垃圾超高掩埋工程、增設掩埋場監控和預警系統、消防水砲設施、場區整理整頓工程及北側擋土牆改善工程等。迄今累計完成3萬餘公噸暫置垃圾打包整理、產製固體再生燃料投入使用端4431.56公噸、再利用去化2280.55公噸。

對於縣內各地裸露暫置垃圾，已陸續完成湖口鄉、新埔鎮及竹東鎮清除工作；新豐掩埋場覆土工程將對裸露暫置垃圾進行整頓及覆土，也將增設消防水砲與儲水桶，工程已4月28日開工，期完工後改善裸露垃圾問題。

竹東鎮衛生掩埋場位於自來水水質水量保護區，堆置裸露垃圾引發外界疑慮，新竹縣政府從去年3月迄今天終於將總計4萬公頃的暫置垃圾全數清除完成。（新竹縣政府提供）

竹東鎮衛生掩埋場位於自來水水質水量保護區，堆置裸露垃圾引發外界疑慮，新竹縣政府從去年3月迄今天終於將總計4萬公頃的暫置垃圾全數清除完成。（新竹縣政府提供）

竹東鎮衛生掩埋場位於自來水水質水量保護區，堆置裸露垃圾引發外界疑慮，新竹縣政府從去年3月迄今天終於將總計4萬公頃的暫置垃圾全數清除完成。（新竹縣政府提供）

竹東鎮衛生掩埋場位於自來水水質水量保護區，堆置裸露垃圾引發外界疑慮，新竹縣政府從去年3月迄今天終於將總計4萬公頃的暫置垃圾全數清除完成。（新竹縣政府提供）

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