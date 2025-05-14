南投中寮柳橙製成手搖飲 48天熱銷15萬杯、創千萬商機

南投縣中寮鄉柳橙獲手搖飲業者收購製成茶飲熱銷15萬杯，縣府農業處長蘇瑞祥（左3）等人召開記者會宣傳。（記者張協昇攝）

2025/05/14 16:16

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣中寮鄉盛產柳橙，是冬季最具代表性的水果，縣府農業處透過各種管道加強行銷中寮柳橙，縣內手搖飲業者去年底收購20噸中寮柳橙，搭配名間鄉產製的茉莉綠茶，製成柳橙綠、柳橙檸檬綠等茶飲，今年3月18日上市後熱銷15萬杯，創造千萬元商機，成功行銷南投縣優質農產品。

中寮鄉位處中海拔地域，風土氣候極適合柑桔類水果生長，其中柳橙種植面積約430公頃，居全縣之冠，每年平均產量超過1000萬公斤，每年11月、12月進入採收季節，縣府也輔導農會透過舉辦柳橙節等活動，加強行銷中寮柳橙。

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除了行銷柳橙鮮果外，縣內「長順百年茶廠」推出的手搖飲品牌，即收購20噸中寮柳橙榨成果汁，搭配名間鄉產製的茉莉綠茶，製成果香濃郁、口感清爽自然的柳橙綠、柳橙檸檬綠等茶飲，預估可製成35萬杯茶飲，目前已熱銷15萬杯，創造1000萬元商機。

縣府農業處14日即與手搖飲業者舉辦中寮柳橙茶飲行銷宣傳記者會，處長蘇瑞祥表示，中寮柳橙甜中帶酸、風味特殊，搭配名間在地綠茶製成的茶飲相當好喝，透過手搖飲品牌的全國通路行銷，讓更多人認識中寮柳橙等農產品，也實質協助果農穩定銷路，縣府盼藉由更多類似的創新農業行銷，鼓勵青農返鄉，創造更多農產經濟價值。

手搖飲業者楊國珍表示，中寮柳橙製成的茶飲，市場反應相當好，今年底產季預計將加碼收購到30噸，共同為中寮柳橙再創價值。另縣內包括百香果、白甘蔗等農產品，也都適合製成茶飲，未來也會考慮加強與農民合作開發新飲品，讓南投在地優質農產品能走出鄉鎮、走進台灣人的日常，甚至走上國際舞台。

南投縣中寮鄉盛產柑桔類水果，產量居全縣之冠。（農民提供）

南投縣中寮鄉盛產柳橙，平均年產量超過1000萬公斤。（資料照）

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