議員許月里澎湖縣政總質詢 移師西嶼關心地方發展需求

澎湖府會雙首長領軍，前往西嶼地方建設考察。（澎湖縣政府提供）

2025/05/14 16:33

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣議員許月里今（14）日進行縣政總質詢，實地走訪西嶼鄉關心地方發展。澎湖縣長陳光復、議長陳毓仁率領府會團隊陪同前往，針對外垵及合界地方建設推動、改善等進行考察，實地了解民眾需求，全力提升地方整體發展。

此次考察重點包含外垵漁港西碼頭設置觀潮亭、外垵製冰廠設置需求、社區入口意象規劃，以及合界漁港防波堤與周邊設施的改善等，期能全面提升地方建設品質與居民生活環境。

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外垵村為西嶼鄉人口最多的社區，漁業興盛、漁船數量眾多，同時也是遊客造訪澎湖的重要景點之一。對於外垵漁港西碼頭增設觀潮建議，陳光復表示，將請業務單位以經濟實用為原則進行規劃設計，提供漁民與遊客舒適的乘涼休憩空間。

陳光復表示，目前馬公有3家製冰廠，對於外垵增設製冰廠需考量市場需求以及在地漁民需要。目前外垵東碼頭泊區尚未擴建完成，如欲在西碼頭設置製冰廠，一來曳船道需填平，再來漁船進出加冰不方便。陳光復說，外垵製冰廠設置請地方先就設置場址邀集漁民共同討論，以及實際作業需求來進行規劃。

對於議員建議於外垵社區設置入口意象一事，陳光復指出，使用地類別需符合規定，並將請業務單位依社區需求以及規劃的圖樣等來進行設置。另針對西嶼合界碼頭防波堤以及漁港周遭設施損壞情形，陳光復指示，將請業務單位進行修復、強化，以全面提升港區作業安全。

西嶼合界碼頭損壞，澎湖縣長陳光復要求盡速修復。（澎湖縣政府提供）

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