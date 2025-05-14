湖西鄉立幼兒園赴湖東 體驗田園樂趣

湖西鄉長陳振中，帶領幼兒園小朋友一同體驗農家樂。（記者劉禹慶攝）

2025/05/14 16:25

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕湖西鄉立幼兒園今（14）日，由園長陳翠卿領軍，前往湖東社區參加農村田園體驗活動，在農家蔡娟娟女士熱情協助下，孩子們親手體驗雪翠高麗菜與洋蔥的採收過程，開心地在田間奔跑、觀察、學習，享受難得的田園樂趣，鄉長陳振中全程與小朋友同樂。

為深化幼兒對土地與食物來源的認識，湖西鄉立幼兒園於今日前往湖東社區體驗田園樂趣，參與一場別具意義的農村田園體驗活動。在當地農家蔡娟娟女士的熱情協助下，孩子們親自體驗高麗菜與洋蔥的採收過程，並在田間自由奔跑、觀察自然、探索農作物的奧秘，感受田園生活的樂趣。本次活動不僅是一堂戶外自然課，更是一場實地的環境教育體驗。

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湖西鄉長陳振中特別關心活動進行情形，並對此次體驗活動表示高度肯定。他指出：「這樣的體驗對孩子們來說極具意義，能從小了解食材從土地到餐桌的過程，進而培養對自然與環境的尊重與感恩。同時，在動手採收與互助合作的過程中，也能學習團隊精神與分享，這些都是珍貴的生命教育課題。」

此次活動不僅讓幼兒園學童收穫滿滿，也促進了學校與社區之間的交流與合作。湖西鄉公所表示，未來將持續整合在地資源，推動更多融合戶外體驗與環境教育的課程，讓孩子們在與自然的互動中健康成長，並深刻認識與珍惜家鄉的美好。

湖西鄉長陳振中致贈感謝狀給湖東菜農蔡娟娟。（記者劉禹慶攝）

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