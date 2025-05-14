國中會考桃園考區 考生共1萬8474人

今年國中教育會考將於5月17、18日登場，桃園考區報名人數共1萬8474人。（資料照）

2025/05/14 16:07

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕今年國中教育會考將於5月17、18日登場，桃園考區報名人數共1萬8474人，特殊需求考場服務考生共253人，其中220人安排於桃園市立桃園特殊教育學校及桃園市立中壢高商特殊考場應試，其餘考生依就讀國中地理位置，就近於鄰近高中職應考，家長及考生可於5月16日下午3點至5點，前往22所考場學校查看試場位置，但不得進入試場。

國中教育會考成績占桃連區免試入學比序積分33分，包括國文、數學（含非選）、英語、社會、自然等5科合計30分，寫作測驗成績3分（配分：4級分～6級分給3分、2級分～3級分給2分、1級分給1分），如有發生違反試場規則，將依簡章所列情形，分別以取消考試資格、不予計列等級（級分）及違規記點方式處理。

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教育局副局長賴銀奎表示，歸納考生常見違規行為，如提前翻開試題本、逾時作答、考試期間內攜帶非應試用品進入試場隨身放置、非應試用品放置於試場前後方，於考試時間內發出聲響、電子表發出聲響或考試時交談等，為避免考生違反試場規則而影響考試結果，提醒考生應於考前熟悉簡章相關規定；此外，考生若因生病等特殊原因，迫切需要在測驗中飲水或服用藥物時，須於考前持相關證明經監試委員同意，在監試委員協助下飲用或服用。

賴銀奎表示，家長及考生可於5月16日查看試場位置，也呼籲家長陪考時應遵守考場指示，共同維護考場秩序及校園整潔，高中考場學校及國中亦組成考場及考生服務隊照顧考生需求，各考場內外部環境將於考前及考後完成清潔及消毒，考試當日亦視情況加強試場及廁所消毒，預計6月6日開放國中教育會考網路成績查詢，並於當日開始寄發成績通知單。

今年國中教育會考將於5月17、18日登場，桃市府教育局提醒考生，應於考前熟悉簡章相關規定，避免發生違規行為。（圖由教育局提供）

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