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    北市「樂齡進修券」再擴大 55歲即可登記

    北市推動樂齡進修券，今年更擴大補助名額自原本1800人提升至2400人，登記資格也由原本的65歲下修至55歲。（圖由北市教育局提供）

    北市推動樂齡進修券，今年更擴大補助名額自原本1800人提升至2400人，登記資格也由原本的65歲下修至55歲。（圖由北市教育局提供）

    2025/05/14 15:53

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市教育局推動終身學習，今年擴大辦理「樂齡市民進修券」，補助名額自原本1800人提升至2400人，登記資格也由原本的65歲下修至55歲，補助金額最高可達3000元，5月21日10時起開放登記至6月11日22時止。

    台北市2023年推動「樂齡市民進修券」，民眾回響熱烈，補助原定錄取1200人，卻吸引超過3400人登記申請。教育局指出，據統計，北市55歲以上市民在社區大學學員中的占比高達73%，充分顯示中高齡族群對持續學習的實質需求。

    今年補助方案更彈性多元，設籍北市且年滿55歲的市民皆可申請，每人可獲得1000元的學分費補助；若是首次報名台北市社區大學的新生，還可再加碼1000元，最高可獲得2000元補助；另若為照顧經濟較弱勢的族群，符合低收入戶或中低收入戶資格者，補助金額可達3000元，且不佔原本的2400名配額，讓資源能更有效地協助弱勢民眾學習成長。

    教育局長湯志民舉例，73歲的蘇晴林，自108年起便積極參與中山社大各類課程，從語言學習到生活藝術，每堂課都全心投入，展現出對學習的熱情，更成立「泰良膳社團」並擔任社長，與泰國經貿辦事處攜手合作，參與各式節慶活動與公益展演。

    蘇晴林說，起初因對泰語特別的發音方式感到好奇，而學習越南語，則是因為請越籍看護照顧年邁的雙親，希望能透過語言拉近彼此的距離，使照顧更順暢，去年他幸運地獲得樂齡市民進修券補助，讓他在學習的路上更加無後顧之憂

    教育局補充，將於6月23日依「新生」及「舊生」資格公告正取及備取名單，正取者可自7月1日至7月30日至本市各社區大學報名114年秋季班課程，現場出示票券QR Code及身分證件，經社大檢核無誤即可折抵學分費；教育局8月1日將公告備取遞補名單。

    北市推動樂齡進修券，今年更擴大補助名額自原本1800人提升至2400人，登記資格也由原本的65歲下修至55歲。（圖由北市教育局提供）

    北市推動樂齡進修券，今年更擴大補助名額自原本1800人提升至2400人，登記資格也由原本的65歲下修至55歲。（圖由北市教育局提供）

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