高餐大畢業徵才 高端服務業祭高薪搶人

高餐大今天舉辦就業徵才，學生戰戰兢兢參加口試。（記者洪臣宏攝）

2025/05/14 16:31

〔記者洪臣宏／高雄報導〕畢業季將屆，國立高雄餐旅大學（簡稱：高餐大）今（14）日舉辦就業徵才，基本起薪大多在35K以上，值得一提的是，從事會員制服務的旅行社祭出48K薪資搶人，也有從事包機的航空公司首度南下徵才，鼎泰豐最高薪資也達47K。對此，高餐大指出，M型消費促使高端服務市場需求增加。

根據行政院主計總處統計，國內服務業平均薪資為38148元，勞動部2024年資料則顯示大專（專科及大學）初任人員為33000元、研究所畢業者為49000元，反映出整體就業市場穩定成長、服務業薪資結構持續升級。

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上述數據也反映在高餐大就業徵才上，131家國內外知名企業，共開出逾2700個職缺，涵蓋餐飲觀光、休閒旅遊及會展行銷等熱門產業；包括台北遠東香格里拉、寒舍、台北嘉佩樂酒店、高雄日航酒店、鼎泰豐、態芮法式餐廳、MUME、老新餐飲集團，及飛聖航空、凱旋、皇翔旅行社及名勝郵輪都前來擺攤。

皇翔旅行社現場開出最高的48K薪資，該旅行社經營海外會議、商務等行程，採會員制，需要外語流利員工；飛聖航空從事包機服務，大本營在松山，首度到高餐大徵才，也提出最高40K薪資。

鼎泰豐現場負責徵才的人資部表示，餐廳是全天候運轉，加上對服務品質要求高，工作時需全神貫注，為了體恤員工願意提供高額薪資，創辦人一直認為員工是重要資產，人力成本佔56%是很合理的，也希望人員流動率不要太高；他還透露，下個月就會調薪了，約3%到5%不等，未來薪資只會更好。

高餐大研發組就業與育成服務組組長林淑瑛表示，高餐大的學生須有1年實習經歷，且校內教學強調「做中學，學中做」，實務經驗相較於其他畢業新鮮人豐富，業者願意付出比較高的薪資吸引畢業生；她說，雖然AI當道，但是服務業核心價值是人，高素質人力能提供較佳服務品質，吸引顧客回流，所以餐旅業到高餐大徵才時，薪資福利都更勝以往。

畢業生對投入職場審慎選擇。（記者洪臣宏攝）

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