粽香傳情 南市勞工局關懷職災勞工送暖

端午節前夕，南市勞工局長王鑫基與南市勞工志願服務協會、大台南總工會，走訪南市21區36戶職災、弱勢家庭，致贈關懷物資，也一起感受節慶的氛圍。（圖由南市勞工局提供）

2025/05/14 15:07

〔記者王涵平／台南報導〕端午節前夕，南市勞工局長王鑫基與南市勞工志願服務協會、大台南總工會，走訪南市21區36戶職災、弱勢家庭，致贈關懷物資，也一起感受節慶的氛圍。

端午物資有南市餐飲產業工會製作的手工粽子，以及喜憨兒基金會台南庇護工場與全家便利商店合作募集的鮮凍食品組合。冷凍組合內含蔬食油飯與干貝雞腿湯。

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在永康區探訪28歲吳姓個案，自小罹患腦性麻痺，雙腿行動困難，勞工局曾協助其安南區舊居進行無障礙坡道修建，近期搬遷至永康區，做工行善團再次協助，製作3處無障礙斜坡，今日也關心案主的生活狀況。

32歲李先生從事裝修工作，去年10月在工地作業時自3樓墜落，造成右手骨折，現在仍在療養中，是家中唯一的經濟支柱，並與前妻共同撫養2名年幼子女。勞工局除啟動職災關懷服務，此次也進一步評估案家急難救助資源。

王鑫基表示，將繼續運用多方資源，結合各界力量，致力推動「勞工關懷勞工」，讓職災及弱勢家庭都能感受到來自市府與社會的真摯關懷。

端午節前夕，南市勞工局長王鑫基與南市勞工志願服務協會、大台南總工會，走訪南市21區36戶職災、弱勢家庭，致贈關懷物資，也一起感受節慶的氛圍。（圖由南市勞工局提供）

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