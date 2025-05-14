台南佳里牛蒡產量減半 牛蒡節6/7登場

佳里牛蒡採收。（記者楊金城攝）

2025/05/14 14:48

〔記者楊金城／台南報導〕台南牛蒡主產地佳里的種植面積、產量減產5成，新鮮牛蒡上品的拍賣均價目前在每公斤50元，佳里牛蒡產銷班班長黃榮昌今天（14日）表示，牛蒡遇到歹年冬也只能接受。

佳里區農會總幹事楊豐賓說，佳里牛蒡前年還有40公頃，去年剩30公頃，今年只有20公頃，去年秋季栽種接連遇到颱風，種不活再種，今年2、3月再遇低溫影響牛蒡生長，導致今年產季延長約一個半月，產量也減少5成，1分地產量只有1公噸到1.5公噸，產地價比往年上漲。

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佳里牛蒡在30多年前全盛時期種植超過2000公頃，外銷日本、香港，但因人工短缺、農村人口老化影響，種植面積逐年縮減，今年只剩20公頃，收成量預估300公噸，和往年天差地別。

黃榮昌指出，受到低溫、產季延後，牛蒡生長縮水，1根牛蒡採收長度60公分就不錯，外銷規格要90公分以上，目前外銷美國的新鮮牛蒡15公分的規格也收，外銷價格10公斤裝300元漲至500元。

俗稱「疼某菜」的牛蒡，佳里牛蒡多為內銷，也加工商品提高附加價值，佳里農會生產牛蒡茶、牛蒡茶包、牛蒡脆餅、牛蒡麵等相關產品，推廣牛蒡加工品30多年的佳里青玉生物科技負責人黃惠雄說，牛蒡商品的市場仍大；楊豐賓指出，「佳里好蒡」牛蒡節6月7日將在佳里公園舉辦，推廣牛蒡。

佳里牛蒡採收。（記者楊金城攝）

佳里青玉負責人黃惠雄推廣牛蒡產品30多年。（記者楊金城攝）

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