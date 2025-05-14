200億特別預算補助高教 葉丙成：3年不漲大學學雜費

立法院經濟、財政委員會今（14日）審查「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」。（圖擷自國會直播頻道）

2025/05/14 15:01

〔記者陳政宇／台北報導〕行政院會提出規模新台幣4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，其中有200億元用於強化高等教育人才培育。教育部次長葉丙成今（14日）表示，大學購買設備成本及募款難度因關稅情勢而增加，隨之可能調漲學費，這200億元有部分是補助大學，至少未來3年不會增加大學學雜費。

立法院經濟、財政委員會今天聯席審查特別條例草案。民進黨立委李坤城質詢時關切，在野黨立委擬刪除強化高等教育人才培育的200億元，倘若該預算可以留住，大學學雜費能否不調漲。

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對此，葉丙成說明，這對大學的幫助非常大，教育部之所以編200億元，是為了因應關稅情勢，現在大學或教學醫院購買儀器設備，成本因關稅拉高而變高。

葉丙成續指，大學有很多募款是來自民間企業的捐款，當關稅問題造成許多台灣企業經營的前景不明朗，大學接下來的募款就會越來越困難；當大學碰到困境後，未來就有可能要增加學費，而這200億元有一塊是要補助大學，台灣的孩子在116年之前都不用增加學雜費，至少這3年不會增加大學學雜費，由教育部補給大學。

此外，教育部書面報告提到，美國對台關稅政策引發國際局勢變動，高等教育面臨的衝擊影響及調整契機，包括影響學校向企業募資及產學合作資源挹注的穩定性，可能使學校調漲學雜費等。

教育部表示，有關特別條例中，教務部主管的是「強化高等教育人才培育」，希望透過補助大專校院增加的辦學成本及設施設備更新需求，引導受補助的大專校院於114至116學年間不調漲學雜費，且應提撥至少5%補助經費，用於低收入戶及中低收入戶學生的獎助學金。

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